新华社南宁8月18日电（记者陈露缘）8月17日凌晨，满载着货物的中越快速通关班列（以下简称“中越班列”）从广西南宁国际铁路港发车，当日下午抵达越南安员站。

这趟2017年开通的跨境集装箱班列，从始发每月开行不足5列开始规模逐步扩大，并于今年前7个月3次刷新单月发运量：3月首次突破500标箱，4月1622标箱，7月1922标箱、超过一季度发运量总和。

“我从事铁路跨境贸易5年，感觉今年中越经贸往来更加活跃。”广西邦达天原国际货运有限公司物流总监杨波介绍，公司从南宁国际铁路港发往越南的集装箱班列同比增长了10倍。

记者了解到，铁塔、钢材等新货源，叠加热带水果等季节性货源，使得今年中越班列格外繁忙。“高峰时一天可以开3列。”中国铁路南宁局集团有限公司南宁铁路物流中心南宁南营业部副经理张君说。

中越班列何以跑出“加速度”？南宁市商务局介绍，这离不开中越经贸合作持续深化的大背景，更离不开中国南宁—越南河内跨境物流快速通道建设工作专班的努力和取得的实效。

2023年4月专班成立以来，全面统筹推进通道规划建设，出台了中越班列常态化开行实施方案，采取有力有效举措，推动班列实现了每周二、四、六常态化开行。

压缩运输时效。2023年湘桂铁路南宁至凭祥段提速改造完成，中越国际铁路大通道列车运行时速提高到90公里。今年1月国铁南宁局与越南铁路总公司合作确定了中越班列全程时刻表。“原来我们出口聚氯乙烯到越南是走海运，现在走中越班列能节省3至5天。”中外运广西有限公司业务经理朱世强说。

提升通关效率。记者在南宁南营业部看到，在列车开展编组的时间段，工作人员同时为客户办理报关、查验和转关等手续，实现一次申报、一次查验、一次放行，避免了货主在南宁和中越边境的凭祥之间两头跑。

优化枢纽功能。深化“两港一区”（南宁国际铁路港、南宁国际空港、南宁综合保税区）集成联动，促进空港、铁路港、保税区政策协调、功能互补、监管协同，引导更多跨境货物在南宁国际铁路港集散、集拼。

今年国铁南宁局还组织开行广州—南宁—越南“铁路+铁路”接续班列，为粤港澳大湾区货物出口越南开辟新的跨境物流通道。如今，中越班列集货地已覆盖广西区内外20多个地市，跨境货物运输覆盖越南、老挝、泰国等多个东盟国家。

(责编：王震、陈键)

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