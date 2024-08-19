蒋彤

分拣、标记、打包……这段时间，在重庆市大渡口区城市运营管理（集团）有限公司，工作人员熟练打包着重庆小面预包装产品。这些产品将通过国际物流，被送到泰国、新加坡、澳大利亚等国的客户手中。

一碗麻辣鲜香的小面，是不少重庆人美好一天的“打开方式”。地处“一带一路”和长江经济带联结点上的重庆具有承东启西、通江达海的区位优势，近年来，借助西部陆海新通道和中欧班列等国际物流枢纽，重庆小面预包装产品已经“漂洋过海”到三十多个国家，这一充满重庆大街小巷中的味道，正在飘“香”全球大市场。

2020年12月，重庆第一条重庆小面预包装生产线在重庆井谷元食品科技有限公司建成投用。半年后，大渡口区率先举起打造重庆小面产业基地的大旗，成立重庆市小面产业园，推动重庆小面在产业培育、标准建设、电商孵化等方面进一步发展。

数据显示，产业园目前已入驻企业69家，涉及生产、营销、物流、包装等全产业链环节。产业园年产值也从初创时的16.5亿元增长至50.8亿元。

包装方式改变了重庆小面的销售方式，敲开了小面的国际市场。另一方面，不少重庆小面企业还在海外开设了线下门店。三个月前在加拿大埃德蒙顿开业的重庆小面馆“麻将面馆”，如今已在当地小有名气。

重庆小面走出国门，地方政府牵线搭桥。“以前是企业自己寻找‘出海’机会，对于企业来说，不仅成本高，还不熟悉国外市场以及准入规则，经常处处碰壁。”大渡口区小面项目负责人告诉记者，为了助力企业快速进入国际市场，大渡口区国企平台公司利用外联优势，建立海外市场链接，以贸易商的身份对接外商，为企业提供“出海”服务，代理企业商品出口。

随着贸易渠道的不断畅通，大渡口区还将开展重庆小面文化节“出海”活动，让更多以重庆小面、火锅底料等为代表的重庆产品源源不断发往海外市场，为重庆小面产业链的相关企业拓展销路，有力提升重庆小面的国际影响力和市场竞争力。

大渡口区相关负责人介绍，重庆小面产业已先后入选国家级“重点地方特色食品产业集群”“农业优势特色产业集群”建设名单，重庆小面区域公用品牌也入选国家知识产权局“千企百城”首批商标品牌培育名单。未来，大渡口区将大力推动小面企业聚集、品牌培育，实现以重庆小面为主导的快消品产业进一步发展。

(责编：王震、陈键)

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