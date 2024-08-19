李华 魏冠宇 杨帆

青藏高原生态系统整体趋好、亚洲水塔将进入超暖湿阶段、人类活动最早可能出现在19万年以前……

18日，中国科学院院士、第二次青藏科考队队长姚檀栋领衔来自中国科学院青藏高原研究所、中国气象科学研究院、北京大学、兰州大学等单位的科研专家，带着本次科考十大任务的重要成果在拉萨进行集中发布。

青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔，是地球第三极，是我国重要的生态安全屏障，是中华民族特色文化的重要保护地。

2017年8月第二次青藏高原综合科学考察研究启动以来，我国组织2600多个科考分队次28000多人次进行青藏高原全域科考，不断解码地球第三极，向世界展示中国青藏高原科考的系列成果。

——全球变暖，亚洲水塔是否引发“失衡”？

科考发现，过去15年，青藏高原正在变暖、变湿、变绿，生态系统呈现整体趋好态势，但因气候暖湿化导致亚洲水塔失衡，也为我们带来一些隐忧。科考模型预估表明，亚洲水塔21世纪将进入超暖湿阶段；21世纪末，部分地区冰川物质损失超过一半……

“随着全球变暖、冰川消融，亚洲水塔变得更暖更湿，引发失衡。”中国科学院青藏高原研究所研究员邬光剑说，“在青藏高原，一些海拔较低的小型冰川正在消失，这与欧洲等世界其他地区的趋势是一致的。”

亚洲水塔失衡，如同冰川对储水量也有收支平衡，“收入”来自降水等积累过程，“支出”来自融化、渗透、蒸腾等消耗过程。如果“收入”赶不上“支出”，冰川就会出现负增长。

河流径流整体增加，亚洲水塔供水能力增强……科考评估结果表明，尽管亚洲水塔未来水量趋于增加，但下游水资源未来要强化构建冰崩、冰湖溃决等灾害科学预警体系。

——物种“上新”，青藏高原带来哪些新发现？

各类珍稀物种荟萃的青藏高原，在生物多样性方面又有新发现。

曾一度被认为灭绝的枯鲁杜鹃、墨脱百合、贡山绿绒蒿、中甸半脊荠等植物，在第二次青藏科考中再次回归人们的视野，雪豹、云豹、孟加拉虎、豺等珍稀动物的身影，也在野外镜头中频繁出现。

相关研究显示，孟加拉虎频现，突显出西藏墨脱地区生态系统结构和功能完整，在全球珍稀濒危野生动物保护中地位举足轻重。

一些“新朋友”也加入了青藏高原生物“大家庭”。通过对青藏高原薄弱与关键区域的大量野外考察，科研人员发现了墨脱四照花、察隅链蛇、雪山大爪鼩鼱、拟沉衣等一系列动物、植物、微生物新物种。

第二次青藏科考截至目前已发现新物种超过3000个，其中动物新物种205个，植物新物种388个，微生物新物种2593个。

——探索不止，青藏高原人类活动有多早？

科考发现，青藏高原最早人类活动可能出现在19万年以前。在拉萨邱桑村，科研团队还发现了距今16.9万至22.6万年前世界最早的岩面艺术，让我们接近青藏高原早期人类生活。

在青藏高原东北部白石崖溶洞遗址，研究团队发现了距今至少16万年的丹尼索瓦人的下颌骨化石，揭示了这一种群曾经生活在青藏高原高海拔地区。科考人员发现，丹尼索瓦人能利用区域内的不同动物，具有较广的食谱范围，揭示其对高海拔环境的较强适应能力。

姚檀栋表示，青藏高原生态环境保护是国家重大战略需求。步履不停，探索不止。随着科考的持续深入，人类正处于对青藏高原了解更透彻的时期。未来，它的神秘面纱还将继续向世人揭晓。

新华社拉萨8月18日电

(责编：王震、陈键)

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