人民网记者 栗翘楚

这个夏天，“去小城过暑假”成为不少人不约而同的选择。从吉林延吉到云南大理，从新疆布尔津到广西阳朔，越来越多下沉市场旅游目的地受到游客欢迎。

除了拥有独特的自然风景和民俗风情，交通等配套的完善以及大众旅行方式的转变成为“县城热”的主要原因。

业内人士表示，一方面，交通方式的便捷成为异地旅客选择到县域目的地游玩的重要因素，县城旅游发展程度与地方基础设施建设成熟度高度相关；另一方面，追求自由随性，兼顾节约花销与个人体验成为部分群体的旅游新方式，县城和年轻人正在“双向奔赴”。

县城位于“城尾乡头”，连接城市、服务乡村。下沉市场不断扩容，持续释放多层次消费需求，展现出强劲的活力。

国家统计局数据显示，今年上半年，我国县乡消费品零售额占社会消费品零售总额的比重稳步提升，占比较上年同期提高0.4个百分点。出行平台大数据显示，今年暑期四五线城市及下辖县酒店预订量涨幅居各类城市之首，高星酒店预订量比去年同期上涨47%。

据统计，我国县域占国土面积的90%以上，人口占全国的70%以上。近年来，随着互联网的发展、基础设施的完善以及城乡居民消费加快升级，各行各业纷纷抢滩县域消费“新蓝海”。

2022年印发的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》提出：“建立完善县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础的县域商业体系。”

近年来，下沉市场深挖当地资源禀赋，依托自身优势发展特色经济和支柱产业，提高就业吸纳能力，发展成为先进制造、商贸流通、文化旅游等专业功能县城。

产业兴，则县域兴。今年的《政府工作报告》提出，要培育发展县域经济，补齐基础设施和公共服务短板，使县城成为新型城镇化的重要载体。

2023年商务部等九部门联合印发的《县域商业三年行动计划(2023-2025年)》提出打造500个左右县域商业“领跑县”、90%的县达到“基本型”及以上商业功能等目标。

业内人士表示，增加消费供给、完善基础设施、丰富消费场景是进一步提升县域经济的主要抓手。县域旅游的持续火热有望带动地方建设进一步提速，而地方基础设施建设也将反哺县城各产业的发展，形成正循环。

(责编：王仁宏、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经