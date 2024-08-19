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“以前做检测需要把样本发到北京鉴定、测评，耗时很久，现在就近检测，基本当天就能拿到报告。”8月16日，在重庆市潼南区重庆檬泰生物科技有限公司，科技研发负责人刘雁成告诉记者，该团队通过涪江流域科技创新走廊大型科学仪器共享平台，实现了邻近川渝地区科学仪器共享，极大加快了公司的科研进程和发展步伐。

刘雁成所在的公司是一家从事柠檬精深加工的高新技术企业。在日常生产中，该公司要对柠檬果胶分子分级鉴定和柠檬酯化度进行测定。这需要用到特殊液相色谱质谱联用仪，但公司目前还没有引进这项设备。在共享平台建立后，利用平台资源他们很快找到遂宁市的一家公司，当天就拿到了检测报告，检测周期比之前缩短一半以上。

为深入推动成渝地区双城经济圈建设，协同构建涪江流域科技创新走廊，重庆市潼南区与合川区、铜梁区及四川省遂宁市四地（以下简称“川渝四地”）协同建立涪江流域大型科学仪器设备共享平台，积极为科技企业及高校科研院所“架桥铺路”，打造科学仪器共享“朋友圈”。

潼南区科技局相关负责人介绍，涪江流域科技创新走廊大型科学仪器共享平台成立于2022年。平台为企业提供涵盖仪器共享、仪器研发、仪器首发、报告溯源、认证培训等的“一站式”服务，按照“四地协同、共建共享”的总体定位，促进跨行业、跨区域的协同创新。

通过“线上+线下、公益+市场、自营+中介”的共享模式，川渝四地逐渐形成跨区域、跨领域、多层次的开放共享服务体系，科学仪器利用率提升近30%。

此外，川渝四地设立仪器共享检测专项创新券，率先实现川渝四地创新券通用通兑，给予仪器检校费用60%的补助，有效缩短企业检测周期50%以上，降低检验检测成本超过20%。

截至目前，平台已集聚高校科研院所、医院、科技企业等成员单位380余家，实现1万台（套）大型科研仪器设备资源共享共用，科学仪器共享率达到60%以上，可开展指标检验检测1万余项。

(责编：王震、陈键)

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