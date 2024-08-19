人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

川渝四地打造科学仪器共享“朋友圈”

雍 黎
2024年08月19日09:19 | 来源：科技日报
小字号

“以前做检测需要把样本发到北京鉴定、测评，耗时很久，现在就近检测，基本当天就能拿到报告。”8月16日，在重庆市潼南区重庆檬泰生物科技有限公司，科技研发负责人刘雁成告诉记者，该团队通过涪江流域科技创新走廊大型科学仪器共享平台，实现了邻近川渝地区科学仪器共享，极大加快了公司的科研进程和发展步伐。

刘雁成所在的公司是一家从事柠檬精深加工的高新技术企业。在日常生产中，该公司要对柠檬果胶分子分级鉴定和柠檬酯化度进行测定。这需要用到特殊液相色谱质谱联用仪，但公司目前还没有引进这项设备。在共享平台建立后，利用平台资源他们很快找到遂宁市的一家公司，当天就拿到了检测报告，检测周期比之前缩短一半以上。

为深入推动成渝地区双城经济圈建设，协同构建涪江流域科技创新走廊，重庆市潼南区与合川区、铜梁区及四川省遂宁市四地（以下简称“川渝四地”）协同建立涪江流域大型科学仪器设备共享平台，积极为科技企业及高校科研院所“架桥铺路”，打造科学仪器共享“朋友圈”。

潼南区科技局相关负责人介绍，涪江流域科技创新走廊大型科学仪器共享平台成立于2022年。平台为企业提供涵盖仪器共享、仪器研发、仪器首发、报告溯源、认证培训等的“一站式”服务，按照“四地协同、共建共享”的总体定位，促进跨行业、跨区域的协同创新。

通过“线上+线下、公益+市场、自营+中介”的共享模式，川渝四地逐渐形成跨区域、跨领域、多层次的开放共享服务体系，科学仪器利用率提升近30%。

此外，川渝四地设立仪器共享检测专项创新券，率先实现川渝四地创新券通用通兑，给予仪器检校费用60%的补助，有效缩短企业检测周期50%以上，降低检验检测成本超过20%。

截至目前，平台已集聚高校科研院所、医院、科技企业等成员单位380余家，实现1万台（套）大型科研仪器设备资源共享共用，科学仪器共享率达到60%以上，可开展指标检验检测1万余项。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
消费市场“绿”潮涌动 点燃经济发展新引擎
　　今年以来，随着一系列消费品以旧换新政策落地显效，消费市场潜能不断释放，经济态势持续向好，成为经济高质量发展的新引擎。 日前印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，积极扩大绿色消费。…
促进暑期餐饮消费 四川美食亮相北京美食节
　　人民网北京8月18日电 （记者孙博洋）商务部将2024年定为“消费促进年”，作为消费风向标餐饮消费受到各界普遍关注。 北京市统计局数据显示，2024年1-7月，北京餐饮业实现收入744.2亿元，餐饮收入占到全市社会消费品零售总额的9.31%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部