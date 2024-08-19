人民网北京8月19日电 （记者车柯蒙）近日，国家税务总局公布增值税发票数据。数据显示，7月份，经济整体延续回升向好态势，运行总体平稳，稳中有进，高质量发展扎实推进，呈现多方面亮点：

一是制造业持续向好。税收数据显示，7月份，东、西部地区销售收入同比均增长5%。分省份看，广东、上海、浙江等东部经济大省增速较快，同比分别增长5.8%、5.9%和7.8%；内蒙古、重庆等省份也实现较快增长，同比分别增长7.3%和6.7%。

7月份，工业企业销售收入同比增长6%，较二季度增速提高1.7个百分点。其中，受大宗商品价格回升带动，采矿业同比增长9.7%，较二季度由负转正；制造业同比增长5.7%，其中原材料加工业、装备制造业同比分别增长6.8%和6%；电力生产供应业销售收入同比增长5.6%，有效保障迎峰度夏。

二是战略性新兴产业增长亮眼。7月份，高技术产业销售收入同比增长13.3%。电子及通信设备制造、铁路船舶航空设备制造、新能源车制造等战略性新兴产业增速较快，同比分别增长12.1%、14.6%和26.7%。知识产权（专利）密集型产业、数字经济核心产业销售收入保持较快增长，同比分别增长9.6%和9.5%。

三是设备更新、消费品以旧换新效果显现。7月份，在大规模设备更新政策带动下，全国企业采购机械设备金额同比增长8.5%，较二季度提高2.8个百分点。其中，工业、交通等重点领域采购机械设备金额同比分别增长7.2%和14.8%，较二季度增速明显提升。

同时，消费品以旧换新政策引导居民消费潜力有序释放。二手车和机动车销售统一发票数据显示，7月份，二手车销售量同比增长20.9%，新能源汽车销售量同比增长38.5%，延续较快增长态势。家用电器及电子产品零售、家具零售同比分别增长8.5%和11.7%，较二季度增速均有所提高。

四是新办涉税经营主体稳步增长。数据显示，7月份新办涉税经营主体户数同比增长7.3%，其中领用发票、有收入申报的户数同比增长8.5%，占全部新办户的比重为67.4%，较去年同期提高0.7个百分点。新办外商投资涉税经营主体户数同比增长4.2%，其中“一带一路”国家投资新办户同比增长27.7%。

“增值税发票数据是反映我国经济运行的重要税收数据，从7月份最新数据看，当前我国经济稳中有进、持续向好。”国家税务总局税收科学研究所所长黄立新表示。

(责编：王仁宏、高雷)

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