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马上消费启动2025届管培生校园招聘

2024年08月19日11:02 | 来源：央广网
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原标题：马上消费2025届校招万余份简历涌入 硕士以上学历占比超过80%

　　近日，马上消费启动2025届管培生校园招聘。本轮招聘开放研发、风控、市场、数据、产品等8大类型数十种岗位，遍及重庆、北京、深圳、杭州、上海、成都等多个城市。截至目前，本轮招聘截至目前已经收到万余份简历，其中硕士以上简历占比超过80%，技术类职位成为竞争最激烈的职位。

　　作为一家以技术驱动的数字金融机构，马上消费成立于2015年，目前已有 3500 多名员工，其中七成以上为专业技术人才，涵盖研发、风控、数据、产品等多个领域，位居行业前列。公司核心团队中100%为金融+科技的复合型人才，其中拥有博士学历的占比超50%，拥有海外背景的达63%。

　　“就业就是最大的民生，我们始终把人才引进和培养作为第一要点。”马上消费相关负责人表示。

　　本轮招聘在全国多个城市开放数十种岗位。据介绍，马上消费针对管培生制定了系统的人才发展计划——面向未来人才需要，招聘培养一支横向与纵向专业能力兼备的综合性管培生队伍，帮助他们成长为行业的专家或管理者。

　　未来，马上消费仍将打好“科技+人才”这套组合拳，在激烈的市场竞争中勇争上游，不断提升自身实力，持续探索履行企业社会责任的新模式、新路径。

　　除了发挥尖端人才的聚集效应外，马上消费还专门为新加入公司的职员制定了管培生专属培养计划，为每一位年轻人的初入职场保驾护航。

　　“在2025届管培生校园招聘中，马上消费将为同学们提供行业领先的人均算力资源、丰富的落地场景和海量数据，占比超70%的科技团队支撑、全国各地的优秀人才交流机会、极具竞争力的福利保障、全生命周期的人才发展通道、专项攻关项目，为新员工成长加速，提供系统性、体系化、多元化的发展通道，助推平台与个人互相成就，共同成长，一起了不起。”该负责人称。

　　据官方信息，马上消费校园招聘的申请通道将于10月31日关闭，在此期间应聘者可通过马上消费官方网站、马上消费招聘官方公众号“奔跑 de 小马达”或各大招聘渠道投递简历。

(责编：董童、李源)
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