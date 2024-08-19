高端旗舰机上市首日登上美国、加拿大亚马逊热销榜第一；新品发售当日登上意大利亚马逊扫地机器人畅销榜排名第一……来自于中国深圳的云鲸智能扫地机器人，成为众多海外家庭的抢手货。

1—7月，这家专注于生产智能家用清洁电器的企业——云鲸智能创新有限公司海外业务营业收入同比增长近7倍，海外销售市场从去年的9个国家和地区拓展到30个。

“我们在三维感知、AI大模型、双目视觉技术、大数据应用等多个领域，坚持自主创新，申请技术专利累计超过1000项。正是凭借长期积累的技术优势，帮助我们走向更多海外市场。”云鲸智能创新有限公司创始人张峻彬介绍，每进入一个新的市场，公司会进行充分的前期调研，根据不同消费者的需求特点开发适合当地市场的新产品。

领先的技术储备、完整的产品体系、新型的销售渠道……正是不断激发中国外贸澎湃活力的动能所在。

海关总署数据显示，前7月，我国进出口规模创历史同期新高。货物贸易进出口总值24.83万亿元，同比增长6.2%。其中，出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%。7月当月进出口同比、环比均增长，同比增速连续4个月保持在5%以上。

发展新质生产力，让我国外贸竞争力越来越足。从奥运相关体育器材到功能多样的电子产品，从智能“绿色”船舶到性能领先的集成电路……显著的产业链供应链竞争优势、强劲的创新动能和有力的政策支持，支撑我国外贸国际竞争力与日俱增，高技术、高附加值产品快速增长，不断在海外圈粉。

绿色成为外贸高质量发展鲜明的底色。目前，我国出口的每10辆汽车中有4辆是电动汽车，每10辆轨道机车中有7辆是电力机车，出口的蓄电池近九成是锂电池。

新业态塑造外贸新优势。跨境电商成为众多中小企业拓展国际市场的新渠道。上半年，每天大约有900万个小包裹往来于中国和世界各地之间。

比如在宁波，目前每5家外贸企业就有4家从事跨境电商，各类跨境电商企业超2万家，在全球建设经营海外仓233个。“我们通过全球供应链，将货物配送至国外码头、仓库、超市等指定地点，为中国商品出海摁下‘快进键’。”宁波亚集物流有限公司场地负责人林华说。

随着高水平开放深入推进，全球更多优质商品进入中国市场，满足百姓消费升级需求，助推传统产业转型升级。前7月，我国进口10.57万亿元，增长5.4%。进口规模的稳步扩大，进一步反映出国内市场持续恢复、企业预期稳定趋好，高质量发展扎实推进。

商务部数据显示，今年以来，我国进出口总值占国际市场份额在不断扩大。一季度，我国出口国际市场份额13.6%，同比提高0.2个百分点，初步测算，上半年份额稳定在14%左右，继续保持货物贸易第一大国地位。

作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，外贸是连接国内国际双循环的关键枢纽。党的二十届三中全会提出“深化外贸体制改革”“积极应对贸易数字化、绿色化趋势”“营造有利于新业态新模式发展的制度环境”。未来，随着改革举措落细落实，稳外贸政策措施持续见效，外贸新动能加快培育，企业经营活力将进一步增强，我国外贸将保持稳中向好。

(责编：宋心蕊、卫嘉)

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