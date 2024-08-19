8月16日，尚德机构公布了2024年第二季度及2024年上半年未经审计的财务报告。财报显示，今年上半年，尚德机构实现净收入10.15亿元，实现净利润1.95亿元。其中，第二季度实现净收入4.92亿元，实现净利润8230万元。2024年上半年，尚德机构新增学员34.41万人，同比增长15.69%。

尚德机构管理层表示：“公司将坚定不移地推进业务多元化战略。基于已有的庞大用户基数，通过不断开发新的课程服务产品，挖掘更多的市场机会。”

据悉，自2003年成立以来，尚德机构始终专注于成人教育市场，并在2014年6月从传统的面授模式全面转型为在线教育。近年来，尚德机构通过产品结构转型和丰富课程体系，满足日益提高和多样化的成人教育需求。如去年以来，尚德机构在传统的自考、考研等高等教育课程服务之外，增加更多兴趣项目的课程内容，满足更广年龄段用户拓宽业余爱好的兴趣需求。

尚德机构的课程开发遵循标准操作程序(SOP)，首先通过第一手的市场和用户调研确定相关课程主题，然后根据精准用户的学习需求制作高质量内容，在全面实施课程之前，会小规模测试课程内容和交付的有效性。通过拓宽不同内容、不同价格的课程种类，覆盖更多用户，在提升复购率、转介绍率等方面有效提高运营效率。

此外，尚德机构还建立了一支专业师资队伍。尚德机构提出“一核多翼”战略提升师资质量，“一核”指的是招收高质量教师，提高课程质量；“多翼”指的是依托完整的教师评级体系评价教师教学水平，依托丰富的师训体系助力教师成长，依托多元的授课渠道锻炼教师授课能力，依托标准的教案和教学模板体系赋能教师备授课。

展望未来，尚德机构财务负责人表示，将继续优化课程设置，保持高效运营，通过这些战略举措，相信能够抓住更多的市场新机会，巩固公司在成人在线教育行业的领导地位，并持续为股东创造更多价值。

(责编：曹淼、李源)

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