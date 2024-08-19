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高质量发展调研行 | 彩云之南 唱响生态文明之歌

2024年08月19日13:30 | 来源：人民日报客户端
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什么是云南？

是苍山巍峨洱海清波，还是原始森林中猿鸣鸟啼，亦或景迈山的一缕茶香？

普者黑风光。熊祥平摄

普者黑风光。熊祥平摄

地处长江、珠江、澜沧江等六大水系上游，拥有九大高原湖泊，动植物种类占全国50%以上，云南是国家西南生态安全屏障。

坚持走生态优先、绿色发展之路，让天更蓝、山更绿、水更清，让濒危物种得以顺利繁衍栖息，实现多样生命的美美与共。这是云南交出的生态文明建设答卷。

位于昆明市晋宁区的南滇池国家湿地公园，在夏季展现勃勃生机。朱光旭摄

位于昆明市晋宁区的南滇池国家湿地公园，在夏季展现勃勃生机。朱光旭摄

多样但脆弱，是云南生态环境的特点。生态环境有多重要，保护责任就有多重大。

云南提出“保护为先、治污为重、扩绿为基、转型为要、发展为本”，统筹打好蓝天、碧水、净土保卫战。

游客泛舟抚仙湖中，享受湖光山色、水天合一的悠闲时光。杨杰摄

游客泛舟抚仙湖中，享受湖光山色、水天合一的悠闲时光。杨杰摄

生态向好，白色花瓣、黄色花蕊的海菜花如同点点繁星，又像随波起舞的仙子。在环洱海生态廊道观海赏花，成为越来越多市民游客放松心情的新方式。

洱海中绽放的海菜花。王继成摄

洱海中绽放的海菜花。王继成摄

“万物各得其和以生，各得其养以成。”在云南，不同的生命以独有方式诉说着生长的故事。

高山之巅，滇金丝猴留下跳跃的身影；澜沧江畔，小象甩着鼻子，跟上妈妈的步伐；哀牢山深处，绿孔雀缓缓展开尾羽，优雅夺目。云南39.4万平方公里的国土面积仅占全国的4.1%，但各类群生物物种数均接近或超过全国的一半。

云南傣族景颇族自治州盈江县犀鸟谷内，国家一级保护野生动物双角犀鸟在此繁衍生息。郑山河摄

云南傣族景颇族自治州盈江县犀鸟谷内，国家一级保护野生动物双角犀鸟在此繁衍生息。郑山河摄

守护生物多样性，云南率先行动：发布全国首部生物多样性白皮书，出台全国首个生物多样性保护地方性法规，建成亚洲第一、全球第二的野生生物种质资源库，划定了自然保护地330多处、生态保护红线面积11.35万平方千米，90%的生态系统和85%的重点保护野生动植物得到有效保护，国家西南生态安全屏障更加牢固。

云南的好生态、好风光本身就是一笔宝贵财富。2023年9月17日，“普洱景迈山古茶林文化景观”列入《世界遗产名录》。因护绿而生金，景迈山古茶林成为人与自然良性互动和可持续发展的典范。

景迈山古茶林利用森林生态系统，采用“林下茶”种植技术。图为磅礴的景迈云海。

景迈山古茶林利用森林生态系统，采用“林下茶”种植技术。图为磅礴的景迈云海。

创新推进生态产品价值实现机制，云南积极发展生态旅游、林下经济、绿色食品、“绿电+先进制造业”等，绿水青山到金山银山的转化路径在拓宽：

腾冲市司莫拉村依托好生态发展乡村旅游，去年全村人均收入比2019年翻了一番；普洱市孟连县推广种植牛油果，以“334”的模式进行分配，山头增绿、百姓增收；截至2024年6月底，云南清洁能源装机达到1.23亿千瓦，占全省发电装机总容量比重超过90%，澎湃的“绿电”有力支撑起经济社会绿色低碳发展。

“大国重器”白鹤滩水电站位于长江上游金沙江河段，总装机容量世界第二。图为白鹤滩水电站泄洪场面。闫任科摄

“大国重器”白鹤滩水电站位于长江上游金沙江河段，总装机容量世界第二。图为白鹤滩水电站泄洪场面。闫任科摄

人不负青山，青山定不负人。行走云南，一个个人与自然和谐共生的故事期待被讲述，一幅幅向绿而生、逐绿发展的画卷正徐徐展开。

(责编：王震、陈键)
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