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自然资源部：完善标准规范 深入推进绿色勘查工作

2024年08月20日14:27 | 来源：人民网
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人民网北京8月20日电 （记者杨曦）今日，在自然资源部召开的8月份例行新闻发布会上，自然资源部地质勘查管理司副司长杨尚冰表示，地质勘查是矿产资源开发利用产业链的源头，在实际工作中，必须正确处理好地质找矿与生态环境保护的关系。党的十八大以来，自然资源部采取一系列措施，全力推进绿色勘查工作。

杨尚冰介绍，近日，自然资源部和国家林草局联合印发《关于在新一轮找矿突破战略行动中全面实施绿色勘查的通知》，从五个方面入手，加快推进绿色勘查工作：

一是明确全面实施绿色勘查有关标准体系建设和项目实施要求，加大绿色勘查标准宣传培训力度。二是强化科技创新，提升绿色勘查技术装备水平，为全面实施绿色勘查提供技术支撑。三是明确在生态保护红线内实行更加严格的绿色勘查要求。针对森林、草原、湿地、荒漠等不同场景，细化绿色勘查方法要求。四是明确项目场地生态环境恢复要求。将绿色勘查措施落实和项目场地生态环境恢复情况，作为地质勘查项目（野外）验收重要内容。五是明确监督管理责任。

“下一步，我部将继续完善标准规范，提升管理水平，深入推进绿色勘查工作，在高水平环境保护中更高质量、更高标准推进地质勘查工作，找大矿、找好矿、找国家急需的矿，为保障国家能源资源安全，做出更大贡献。”杨尚冰说。

(责编：杨曦、高雷)
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