人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

加快推进配电网建设改造

提升供电保障水平

2024年08月22日06:10 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京8月21日电  （记者丁怡婷）配电网是电力系统的重要组成部分，覆盖城乡区域，连接千家万户，是电力供应的“最后一公里”。国家能源局日前印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》，提出围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，结合各地实际，重点推进“四个一批”配电网建设改造任务。

　　加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。加大老旧小区、城中村配电网投资力度，着力提升非电网直供电小区的供电保障水平，结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。

　　针对性实施一批防灾抗灾能力提升项目。我国雨雪冰冻、台风、洪涝等自然灾害频发，部分配电设施运行年限长、能耗高，存在设备过载、供电容量不足、抗灾能力较弱等情况，影响用户供电质量。方案提出，详细排查灾害易发、多发地区及微地形、微气象等重点区域的电力设施，差异化提高局部规划设计和灾害防范标准。

　　建设一批满足新型主体接入的项目。“我国分布式新能源发展较快，一些地区存在配电网电压越限、电网调峰困难的情况。同时，随着电动汽车普及，充电需求快速增长，部分商业区、居民区等配变容量不足，难以支撑大规模充电设施接入。”国家能源局有关负责人表示。

　　对此，方案提出，结合分布式新能源的资源条件、开发布局和投产时序，有针对性加强配电网建设，提高配电网对分布式新能源的接纳、配置和调控能力。满足电动汽车充电基础设施的用电需求，助力构建城市面状、公路线状、乡村点状的充电基础设施布局。

　　创新探索一批分布式智能电网项目。面向大电网末端、新能源富集乡村、高比例新能源供电园区等，探索建设一批分布式智能电网项目。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月22日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：更好发挥政府投资带动引导作用
　　近日，各地政府投资资金动作频频。 总规模15亿元的湖北省基石中小企业发展创业投资基金落地，投向新一代信息技术、集成电路、高技术制造等领域的中小企业； 北京亦庄政府投资引导基金体系升级为“产业升级基金+专项子基金+市场化子基金”完备的政府投资引导基金体系，覆盖企业发展全生命周期； 四川组建设立政府产业投资引导基金，首期规模达200亿元，并按照“母基金—综合基金—子基金”三级架构运行，实现投早、投小、投产业、投硬科技的目标…… 总体来看，各地纷纷加码的政府投资基金，正遵循市场逻辑、用好市场杠杆，带动社会投资，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，以期为科技型中小企业成长和经济高质量发展注入新动能。…
财经观察：税收优惠政策加速赋能机器人产业发展
　　人民网北京8月21日电 （记者车柯蒙）8月21日，2024世界机器人大会在北京北人亦创国际会展中心开幕，本届大会以“共育新质生产力 共享智能新未来”为主题，自2015年首届举办以来，该大会已经成为机器人领域最具影响力的国际盛会之一。 记者了解到，2024世界机器人大会将举行持续3天的主论坛及25场专题论坛，416位国内外嘉宾将畅谈机器人领域的前沿发展趋势。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部