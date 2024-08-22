本报北京8月21日电 （记者丁怡婷）配电网是电力系统的重要组成部分，覆盖城乡区域，连接千家万户，是电力供应的“最后一公里”。国家能源局日前印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》，提出围绕供电能力、抗灾能力和承载能力提升，结合各地实际，重点推进“四个一批”配电网建设改造任务。

加快推动一批供电薄弱区域配电网升级改造项目。加大老旧小区、城中村配电网投资力度，着力提升非电网直供电小区的供电保障水平，结合市政改造工作同步落实配电网改造项目。

针对性实施一批防灾抗灾能力提升项目。我国雨雪冰冻、台风、洪涝等自然灾害频发，部分配电设施运行年限长、能耗高，存在设备过载、供电容量不足、抗灾能力较弱等情况，影响用户供电质量。方案提出，详细排查灾害易发、多发地区及微地形、微气象等重点区域的电力设施，差异化提高局部规划设计和灾害防范标准。

建设一批满足新型主体接入的项目。“我国分布式新能源发展较快，一些地区存在配电网电压越限、电网调峰困难的情况。同时，随着电动汽车普及，充电需求快速增长，部分商业区、居民区等配变容量不足，难以支撑大规模充电设施接入。”国家能源局有关负责人表示。

对此，方案提出，结合分布式新能源的资源条件、开发布局和投产时序，有针对性加强配电网建设，提高配电网对分布式新能源的接纳、配置和调控能力。满足电动汽车充电基础设施的用电需求，助力构建城市面状、公路线状、乡村点状的充电基础设施布局。

创新探索一批分布式智能电网项目。面向大电网末端、新能源富集乡村、高比例新能源供电园区等，探索建设一批分布式智能电网项目。

《 人民日报 》（ 2024年08月22日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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