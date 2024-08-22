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7月末人民币贷款余额较年初增加13.5万亿元

金融服务实体经济能力进一步提升（推动高质量发展·权威发布）

本报记者 屈信明
2024年08月22日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　8月21日，国务院新闻办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家金融监督管理总局副局长肖远企表示：“金融机构服务实体经济的能力进一步提升，特别是对重大战略、重点领域、薄弱环节的金融供给持续增加，更加精准高效。”

　　城市房地产融资协调机制取得阶段性成效

　　金融机构服务实体经济的能力进一步提升。7月末，人民币贷款余额为251万亿元，较年初增加13.5万亿元；银行保险机构债券投资余额103万亿元，较年初增加4.9万亿元；保险资金运用余额31万亿元，较年初增长7.4%。

　　资金结构更加优化。7月末，制造业贷款同比增长11.4%，高技术产业贷款同比增长13.9%；普惠型小微企业贷款同比增长17.1%；养老产业贷款较年初增长16.1%。前7个月，保险业赔款和给付支出1.39万亿元，同比增长30.2%。

　　今年5月，金融监管总局印发做好金融“五篇大文章”的指导意见。肖远企表示，将督促金融机构认真落实科技型企业全生命周期金融服务工作要求，引导和培育更多长期资本、耐心资本投早、投小、投长期、投硬科技；提升绿色金融服务的精准性和有效性；进一步推动关于推进普惠金融高质量发展的实施意见落实落地落细；要求保险机构在养老保险产品设计方面，更加简单、便捷、稳健；推动数字技术在金融领域创新应用，提升金融机构管理水平。

　　城市房地产融资协调机制取得阶段性成效。目前，商业银行已审批“白名单”项目5392个，审批通过的融资金额近1.4万亿元。“符合规定的‘白名单’项目及时获得资金支持，为促进项目建成交付、保障购房人合法权益、稳定房地产市场发挥了积极作用。”金融监管总局统计与风险监测司司长廖媛媛说。

　　今年以来，银行机构对房地产行业的融资保持稳中有增态势。截至目前，房地产开发贷款余额较年初增长4000多亿元，经营性物业贷款余额同比增长19%。今年前7月，商业银行新发放个人住房贷款3.1万亿元，有效支持了居民刚性和改善性住房需求。

　　保护广大金融消费者合法权益

　　金融监管总局法规司司长王胜邦介绍，金融监管总局进一步健全风险监测预警体系，丰富风险监测预警指标，构建监管大数据平台，运用智能分析工具提升穿透识别能力，增强风险识别的前瞻性，提高监管的精准性；健全金融机构审慎监管框架，进一步明确金融机构稳健经营边界；加强全链条监管，实现行政许可、非现场监测、现场检查、监管强制措施和行政处罚的联动，整治市场乱象。

　　在中小金融机构改革化险和监管方面，肖远企说，要狠抓公司治理建设，建立健全重大决策的制度和程序；要严防大股东操纵、凌驾于中小金融机构之上，支持金融机构按照公司治理程序、公司治理制度要求来决策，加强对董事、高管和关键岗位人员的行为监管。

　　保护广大金融消费者合法权益是金融监管应有之义。今年6月，金融监管总局与中国人民银行、中国证监会建立了金融消费者权益保护工作协调机制，加强信息共享和业务协作。同时，金融监管总局加强与公检法、网信、市场监管等部门协作配合，共同解决一些跨行业、跨领域的金融消保问题。

　　“推动金融领域诚信体系建设，建立失信约束机制，加大对严重失信主体的惩戒力度。完善金融消费领域有关乱象协同治理机制，强化治理举措，维护金融消费者合法权益，夯实金融业持续健康发展的基础。”王胜邦说。

　　银行业主要经营指标和监管指标处于健康合理区间

　　我国已经形成多层次、广覆盖、差异化的金融机构体系，银行业资产规模居世界第一位，保险业市场规模居世界第二位。当前我国银行业稳中向好、风险可控，主要经营指标和监管指标都处于健康合理区间。

　　7月末，银行业金融机构资产总额423.8万亿元，同比增长7%，资产规模增长平稳；不良贷款率1.61%，比去年同期低0.08个百分点，今年上半年银行处置不良资产1.4万亿元，资产质量保持稳定；上半年末，银行资本充足率15.53%，保险公司综合偿付能力和核心偿付能力充足率分别是195.5%、132.4%。

　　金融监管总局推动保险业积极应对灾害事故，服务民生保障。金融监管总局财产保险监管司司长尹江鳌说：“推动行业出台车险‘三免四快’、农房保险‘四快两免’等政策，做到应赔尽赔快赔；引导保险业在灾前预警、灾中管控、灾后救援中发挥风险减量作用。”

　　《 人民日报 》（ 2024年08月22日 04 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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