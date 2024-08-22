能源重点领域将实施大规模设备更新
2024年08月22日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月21日电 （记者丁怡婷）国家发展改革委、国家能源局近日组织编制《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，其中提出到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。
推进风电和光伏设备更新和循环利用方面，实施方案提出，鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级。鼓励单机容量大、技术先进的行业主流机型替代原有小容量风电机组，支持绿色低碳材料、新型高塔技术、节地型技术、高效率及智能化风电机组应用，提高单位土地面积的发电量，提升设备设施修旧利废水平，实现风能、土地和电网资源提质增效。推动老旧光伏电站光伏设备残余寿命评估技术研发，鼓励通过高效光伏组件、逆变器等关键发电设备更新，推进光伏组件回收处理与再利用技术发展。
《 人民日报 》（ 2024年08月22日 06 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
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