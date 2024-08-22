本报记者 徐元锋 张 文

“甜蜜瓜，甜到心！”大棚里，藤蔓健壮挺拔，村民们细致地修剪、疏枝，今年的蜜瓜有望卖个好价；“无人化，效率高！”上百头奶牛，依靠智能项圈、推料机器人等，完成自动化挤奶仅需20分钟……走进宁夏银川市兴庆区月牙湖乡，农业高质量发展新图景正在展现。

近年来，宁夏发挥科技和改革的驱动作用，通过适度规模经营等方式，进一步增强农业发展活力。

隆隆声不绝于耳，一人来高的车轮缓缓碾过土地，农机在田间作业，驾驶舱却空无一人。此时的“农机手”，正坐在5公里外的市区服务站监控室，通过电脑进行远程智能操控。

这里是灵武市马家滩镇西三村的高标准农田建设现场，该市鑫旺农业社会化综合服务站通过遥控传感、5G通信和信息化集成等技术，在田间耕种、管护、收割等环节实现无人化。

“无人化农业实现了标准化、高质量的大规模机械作业。每台农机的作业状态会实时传输到系统，我们可以随时看到完成的作业量、田间的气温等各项数据。”服务站负责人王海刚介绍。目前，该服务站托管了近4万亩农田，小麦、玉米等亩产均比以往增加不少。

宁夏农业向机械化、智能化、数字化迈进，离不开背后的一大批农业专业人才队伍。

“授粉的时候，棚内湿度可要盯紧。”走进中卫市中宁县舟塔乡康滩村，蔬菜大棚里，20多名村民摇着蒲扇，聚精会神听着魏燕现场讲授如何提高西红柿产量。

魏燕刚从县城的农技培训班学习归来，作为村里有名的蔬菜种植大户，去年，她被县里聘为本村的“科技特派员”，既为周边群众提供技术指导，又定期到县里学习新的农技成果。

这样的农技“二传手”，在宁夏已经超过14万人。“农业科技不能只躺在实验室，要下沉到田间地头，服务农业生产。”宁夏科技厅相关部门负责人表示，目前，宁夏村村都已有多名“科技特派员”。

近年来，宁夏把产业领军人才、农业专业人员和“乡土人才”当作帮带对象，针对性进行指导，农科院专家入驻农业高新企业、特色产业乡镇等任首席专家，同时鼓励“田间教学”，确保每村都有5—10名产业发展急需的“田秀才”“土专家”，这为乡村实现科技振兴，打造了一支能干、能学、能教的人才队伍。

在不断提升农业科技进步贡献率的同时，宁夏改革农业生产经营方式，发展适度规模经营，增强农业发展动能。

“水稻200亩，主要在东面这块地。西面是玉米450亩。”祁伟拿着手机大小的测量仪，蹲在田坎上核对播种区域，“土地流转后，同一类作物可以规模化种植，效益提升一大截。”

祁伟是银川市兴庆区通贵乡司家桥村村民。5年前，他成立种植专业合作社，流转了650亩耕地，成为远近闻名的种粮大户。

“别看咱们村的土地连成片，但是你家三亩、我家五亩的一划分，大片的土地都‘化整为零’了。”祁伟介绍，村民们分散种粮，种植的时段、品种、模式等无法统一，农业机械很难充分发挥效用。“流转连成片后，新型收割机一上午就能收完200亩水稻，放在以前很难实现。”他说。

“这些年家里3亩地没精力打理，正好流转出去，每年还能收入两三千元。”村民贾秀梅表示，家里闲置的农田以流转的形式入股合作社，不仅有保底流转费，而且还能在年底参与分红。

目前，司家桥村种植水稻1300亩，其中550亩流转集中到两家专业合作社。“根据实际，按需流转。”司家桥村驻村第一书记杨波介绍，以土地流转的方式，实现粮食种植的适度规模经营，不仅使闲置、抛荒的土地得到有效利用，促进了农民增收，而且提升了农业产业化、规模化水平，增强了乡村发展动能。

为保障适度规模经营有序发展，宁夏近年来先后印发关于土地流转的多个政策文件，从管理制度、示范合同等方面构建起流转监管体系，并搭建了市、县、乡、村四级流转交易平台。

《 人民日报 》（ 2024年08月22日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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