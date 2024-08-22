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河北平泉推动循环经济建设

生态优势不断转为发展优势

张志锋 王 刚
2024年08月22日06:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　清晨，河北省平泉市黄土梁子镇龙潭社区，村民薛凤东的食用菌基料生产基地忙碌起来。趁着早上凉快些，基地工作人员把一节节树干、农作物秸秆分别投入不同的粉碎设备，粉碎装袋后作为香菇基质。

　　龙潭社区党支部书记张立强介绍，当地采用“林业三废”（采伐剩余物、造材剩余物、加工剩余物）以及农作物秸秆作原料生产食用菌，生态效益转换率达1∶1以上。在生产基质中，3年轮换平茬的刺槐是重要原料，配比占20%左右。“我们在荒山上栽植刺槐1万多亩，刺槐树枝是食用菌产业的重要辅材。”张立强说，“全社区年产食用菌7000多吨，总收入1200多万元。”

　　七山一水二分田，平泉是个典型山区农业市，共有林地298.6万亩，其中，刺槐面积共65万亩。“人与自然和谐共生，才能实现可持续发展。就植树造林来说，要兼顾绿色和发展，才能取得最大的效益。”平泉市市长何会岭说。

　　平泉市与河北农业大学等多家院校合作，搭建科创平台，培育300多名技术人员，先后建成刺槐、农作物秸秆等6条循环经济产业链条。其中，食用菌产业链年产值82亿元，带动周边县市农户共17.3万户。

　　除了食用菌产业链，山杏也是当地重点打造的产业链。杏林春晓承德生物科技有限公司建设超临界苦杏仁萃取生产线，每颗杏仁利用率达95%左右。该市共有67万亩山杏，通过种植、深加工等，开发出杏仁饮品、杏仁药品和活性炭环保产品等30余种山杏产品。在当地形成年交易额近10亿元的市场，带动全市2.5万余户农户增收。

　　荒山变青山，青山变金山。随着平泉市不断推进生态产业化和产业生态化，让生态优势不断转化为发展优势，目前全市已形成年产值达百亿元的生态产业链。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月22日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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