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2024世界机器人大会在京开幕

2024年08月22日06:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　工作人员在2024世界机器人大会上与人形机器人跑步。
　　陈晓根摄（影像中国）

　　本报北京8月21日电  （记者王昊男）21日上午，2024世界机器人大会在北京亦庄（北京经济技术开发区）开幕。本届大会以“共育新质生产力  共享智能新未来”为主题，将聚焦前沿技术、产业动向和创新成果，举行持续3天的主论坛及26场专题论坛，同期还将举办2024世界机器人博览会和2024世界机器人大赛。

　　据了解，本届博览会突出技术创新与应用成效，共有169家企业600余件创新产品参展，其中首发新品60余款，27款人形机器人集中亮相。大赛方面，四大赛事共吸引10余个国家的7000余支队伍、1.3万余名选手现场竞技。

　　开幕式上，举行了“机器人大世界”揭牌仪式。北京亦庄机器人科技产业发展有限公司有关负责人介绍，展厅共有机器人+制造业、机器人+医疗健康、机器人+人工智能等九大“机器人+”场景。

　　北京市副市长靳伟表示，机器人是实现新时代首都高质量发展的战略性先导性产业之一。去年，北京机器人产业总收入超200亿元，企业数量超400家，其中专精特新“小巨人”企业50家。当前，机器人产业已进入新一轮变革机遇期，驱动人类社会加速进入智能时代。北京将坚持产品创新和场景示范双驱动、产业协同和生态优化共联动，全力打造全球机器人产业高地。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月22日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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