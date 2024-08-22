本报北京8月21日电 （记者谷业凯）记者从中国商飞公司获悉：21日，中国商飞公司一架ARJ21飞机从四川成都双流国际机场起飞，经过50分钟的飞行，顺利抵达四川阿坝红原机场，标志着为期一个多月的ARJ21飞机“环青藏高原”演示飞行正式启动。

根据安排，在此次演示飞行期间，ARJ21飞机将以四川成都、西藏拉萨和青海西宁为运行基地，飞抵四川、西藏、甘肃和青海的多座高高原机场，充分验证ARJ21飞机对高高原机场和高高原航线的适应性、机场地面服务设备的适配性和特殊飞行程序的适用性，更好、更全面地满足高海拔地区运营要求。

根据中国民航局规定，海拔高度在2438米及以上的机场为高高原机场。我国共有25座高高原机场。高原地区空气稀薄、地形复杂、气象多变，对飞机性能、机组人员资质和运行保障能力要求极高。

近年来，随着我国经济社会的发展，高原地区民航运输需求逐步增加，对适应高高原机场和航线的飞机的需求也日益增加。此次“环青藏高原”演示飞行将进一步验证飞机高原运行性能，为国产商用飞机开通更多高高原航线、加快“边疆快线”发展奠定基础。

《 人民日报 》（ 2024年08月22日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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