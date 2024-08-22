本报北京8月21日电 （记者吴月辉）记者从中国科学院高能物理研究所获悉：高能同步辐射光源（HEPS）的储存环流强日前达到12毫安，这是高能同步辐射光源建设的又一重要里程碑，标志着高能同步辐射光源加速器建设成功，进入了调束快行道。

高能同步辐射光源是我国及亚洲首台第四代同步辐射光源，也是全球首批10皮米弧度量级自然发射度的光源之一，其关键是一台具有极低发射度的全新储存环加速器。

经过5年建设，今年7月1日，高能同步辐射光源储存环完成全部设备研制和安装，启动多系统联合调试，随后加速器物理与各硬件系统交叉协作，完成磁铁极性测试、硬件远控测试、调束软件—硬件测试等加速器联合调试。此外，为了应对超低发射度储存环首圈调束可能面临的各种挑战，加速器物理与束测系统基于增强器开展了大量的束流实验，为储存环调束监测手段做了充分准备。7月23日12时45分，高能同步辐射光源储存环正式开机调束。当天，开机仅3小时即实现了单束团电子束的高能输运线传输及储存环首次在轴注入，随后成功实现单束团电子束绕储存环首次循环贯通。8月6日凌晨，高能同步辐射光源储存环首次成功实现单束团束流存储。随后启动多束团注入调试，并通过斜四极铁强度调节、全局及局部闭轨测量与校正、注入束电荷量及稳定性优化等手段，持续提升存储流强和束流寿命。8月18日，储存环成功存储35个束团，流强达到12毫安。

高能同步辐射光源是我国“十三五”期间优先建设的国家重大科技基础设施之一，由中国科学院高能物理研究所承担建设，于2019年6月启动建设，建设周期6.5年。目前，高能同步辐射光源直线加速器、增强器已满能量出束，储存环正在束流调试，光束线站正在加紧设备安装。

《 人民日报 》（ 2024年08月22日 13 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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