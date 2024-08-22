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以“含绿量”提升“含金量” 绿色消费激发市场新活力

欧阳易佳
2024年08月22日14:23 | 来源：人民网
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从绿色食品到有机农产品、从City Ride（城市骑行）到新能源汽车、从节能家电到二手电商……近年来，随着绿色消费理念逐步普及，绿色消费和绿色生活方式成为新时尚，绿色消费成为激活市场点燃经济增长新动能。

消费市场追“新”逐“绿”势头正盛。数据显示，1至7月，我国社会消费品零售总额273726亿元，同比增长3.5%。全国网上零售额83784亿元，同比增长9.5%。虚拟现实设备、新能源汽车等智能绿色产品都保持两位数以上增长，经济新的增长点逐步形成。数字消费、绿色消费、健康消费成为新趋势。

日前，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称《意见》）。《意见》在中央文件层面首次系统部署绿色消费，提出“推广绿色生活方式”“加大绿色产品供给”“积极扩大绿色消费”“健全绿色消费激励机制”等。

在中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力看来，《意见》的发布起到催化剂作用，将引导全社会消费模式进一步向着更加绿色、低碳方向转变。“《意见》在为绿色消费提供政策引导和支持的同时，更在全社会范围内营造绿色消费的氛围和意识。”

盘活闲置资源，实现物资的循环利用是绿色消费的一大主题。今年以来，“推动大规模设备更新和消费品以旧换新”引发消费热潮，各地积极推进“更新”“换新”，成效持续显现，有力拉动经济增长。

上海为适老化改造定制“产品包”，提供最高每户3000元的补贴，满足老年人的多样化改造需求；成都“换新”换出市场新活力，部分家居、家电企业联合推出整屋以旧换新活动，带动销售额的增长；浙江省市区消保委以“消费品以旧换新”“浙”里畅行为主题，鼓励企业大力开展以旧换新系列活动，进一步释放家电家居汽车领域消费潜力……

“为扩大绿色消费，目前已有一些激励措施在实施。”朱克力认为，政府对购买绿色产品的消费者提供补贴或税收优惠，鼓励企业采取“以旧换新”等方式，引导消费者购买绿色产品，有效扩大绿色消费，为绿色产业发展注入新的动力，为经济社会可持续发展奠定更为坚实的基础。

随着暑期到来，骑行出游成为“特种兵大学生”沉浸式游玩新风尚。数据显示，7月以来，旅游热点城市骑行量相比上月增长超四成。“一骑City一夏”的绿色出行，成为今夏人们旅游的新方式。

堂食点餐主打“量力而行”，外卖选择“无需餐具”， 保温杯代替一次性塑料杯，手帕成为“穿搭单品”……越来越多消费者愿意为“绿色”买单，“绿色经济”蓬勃发展。

“推广绿色生活方式贵在落到实处，包括鼓励居民使用节能电器、减少一次性用品的使用、提倡公共交通等。”朱克力举例道，“在线外卖行业采用环保包装和节能配送，推动绿色消费，通过实际行动不仅有助于减少能源消耗和环境污染，还能培养人们的环保意识。”

中央党校社会和生态文明教研部生态文明建设教研室主任、教授李宏伟表示，近年来，公众的生态文明意识显著提升，简约适度、绿色低碳的生活方式更加深入人心。需要进一步畅通参与机制、培育消费市场、完善志愿服务，通过税收优惠、产业补贴等方式增强对社会和公众的有序引导，提高公众参与意识。

朱克力认为，加快消费绿色转型还要多点发力，对企业而言，应积极研发和生产绿色产品，提高产品环保性能和质量，同时加强绿色营销，提高消费者对绿色产品认知度；对居民而言，应积极参与绿色消费行动，选择绿色、环保的产品和服务，并倡导身边的人一同参与绿色生活方式推广与实践。通过这些实际行动，共同推动经济社会发展全面绿色转型。（实习生徐皓萱对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)
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