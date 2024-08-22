人民网记者 黄盛

“深入推进国有经济布局优化和结构调整”“进一步深化分类改革、分类考核、分类核算”“健全国有企业推进原始创新制度安排”“完善国资国企管理监督体制机制”……日前，国务院国资委党委书记、主任张玉卓在《人民日报》刊文表示，要自觉把深化国资国企改革作为重大责任，与实施国有企业改革深化提升行动有效衔接，以钉钉子精神抓好贯彻落实，确保改革实效。同时就全面落实深化国资国企改革的重点任务进行了解读。

“今年深化国资国企改革呈现新动向，除了体制机制类改革外，更加强调了功能使命类的革新，尤其是科技创新、产业控制、安全支撑和增强核心功能等领域。”中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁对此向记者表示，目前，优化国有资产资源配置成为重要议题，剥离处置“两非”“两资”、盘活存量资源，以及增加对战略性新兴产业投入等举措，有望为我国经济发展注入新活力。

据记者了解，党的十八大以来，国有企业改革发展取得重大成就，一些深层次体制机制障碍有力破除，全国国资系统监管企业资产总额从2012年的71.4万亿元增长到2023年的317.1万亿元，利润总额从2012年的2.0万亿元增长到2023年的4.5万亿元，规模实力和质量效益明显提升。

但一些影响国有企业发展活力和内生动力的顽瘴痼疾尚未完全解决。张玉卓认为，一些企业仍然存在资产收益率不高、创新能力不足、价值创造能力不强等问题，与构建高水平社会主义市场经济体制的要求不适应。

也正因此，要通过深化国资国企改革，以增强活力、提高效率为中心，抓重点、补短板、强弱项，不断提升现代企业治理能力和核心竞争力，加快锻造发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新国企。

在深化改革、打造现代新国企过程中，提高核心竞争力、增强核心功能是其中重点。国务院发展研究中心企业研究所所长袁东明认为，对于新时代的国有企业而言，核心竞争力更集中地体现在持续创新能力和价值创造能力方面。国有企业无一例外在国家战略中扮演重要角色、承担重要核心功能。国有企业要充分发挥自身在战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等方面的重要作用和核心功能，实现经济属性、政治属性和社会属性的有机统一。

中国社会科学院经济研究所所长黄群慧认为，在经济学界，采用使命导向的分类方法更能准确地阐释国资国企改革和发展的特殊性。展望未来，国资国企的使命应聚焦于为建设中国式现代化贡献更多力量。“不同类型的国资国企在建设中国式现代化过程中承担的功能和使命不同。因此，国资国企的功能定位应当细化，以确保资源得到有效利用，即‘把好钢用在刀刃上’。”黄群慧说。

也有业内人士表示，深化国资国企改革要坚持党对国有企业全面领导的根本原则，坚持做强做优做大国有资本和国有企业的总目标，坚持增强核心功能、提高核心竞争力的改革重点，坚持“放得活”与“管得住”的辩证统一，实现国资国企治理现代化。

(责编：杨曦、高雷)

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