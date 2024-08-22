人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中科曙光任京暘：“立体计算”赋能数智化发展

王绍绍
2024年08月22日15:42 | 来源：人民网
小字号

中科曙光高级副总裁任京暘。人民网记者 王天乐摄

中科曙光高级副总裁任京暘。人民网记者 王天乐摄

人民网宜昌8月22日电 （记者王绍绍）近日，“三峡（湖北宜昌）算力供应链启动暨产业招商发布会”在宜昌市点军区举办。在活动上，中科曙光高级副总裁任京暘表示，算力供应链包含算力生产、算力聚合、算力服务以及算力应用等环节，要建设、应用、生态“三位一体”地搭建算力供应链全产业链。

任京暘认为，把算力更好地形成新质生产力，要不断提高算力供应水平，降低算力使用门槛，促进自主生态繁荣，加速算力的生产力转化，形成“立体计算”。

“目前，湖北对算力发展有较为清晰的规划，特别是宜昌市，已经形成了以电育算、以算育数、以数育产的独特模式。”任京暘表示，这不仅为宜昌自身的发展提供了新路径，也为其他城市在人工智能和数字经济发展中提供了有益的实践探索。

“宜昌的自然资源、清晰的发展规划以及积极的政商环境，为所有致力于算力和人工智能的企业提供了广阔的舞台。我们期待与大家共同努力，共创宜昌算力产业的美好未来。”任京暘说。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中科曙光任京暘：“立体计算”赋能数智化发展
　　中科曙光高级副总裁任京暘。人民网记者 王天乐摄 人民网宜昌8月22日电 （记者王绍绍）近日，“三峡（湖北宜昌）算力供应链启动暨产业招商发布会”在宜昌市点军区举办。…
国资国企改革“加速跑” 为高质量发展注入新活力
　　“深入推进国有经济布局优化和结构调整”“进一步深化分类改革、分类考核、分类核算”“健全国有企业推进原始创新制度安排”“完善国资国企管理监督体制机制”……日前，国务院国资委党委书记、主任张玉卓在《人民日报》刊文表示，要自觉把深化国资国企改革作为重大责任，与实施国有企业改革深化提升行动有效衔接，以钉钉子精神抓好贯彻落实，确保改革实效。同时就全面落实深化国资国企改革的重点任务进行了解读。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部