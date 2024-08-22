王绍绍

中科曙光高级副总裁任京暘。人民网记者 王天乐摄

人民网宜昌8月22日电 （记者王绍绍）近日，“三峡（湖北宜昌）算力供应链启动暨产业招商发布会”在宜昌市点军区举办。在活动上，中科曙光高级副总裁任京暘表示，算力供应链包含算力生产、算力聚合、算力服务以及算力应用等环节，要建设、应用、生态“三位一体”地搭建算力供应链全产业链。

任京暘认为，把算力更好地形成新质生产力，要不断提高算力供应水平，降低算力使用门槛，促进自主生态繁荣，加速算力的生产力转化，形成“立体计算”。

“目前，湖北对算力发展有较为清晰的规划，特别是宜昌市，已经形成了以电育算、以算育数、以数育产的独特模式。”任京暘表示，这不仅为宜昌自身的发展提供了新路径，也为其他城市在人工智能和数字经济发展中提供了有益的实践探索。

“宜昌的自然资源、清晰的发展规划以及积极的政商环境，为所有致力于算力和人工智能的企业提供了广阔的舞台。我们期待与大家共同努力，共创宜昌算力产业的美好未来。”任京暘说。

(责编：杨曦、高雷)

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