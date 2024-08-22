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沈昌祥院士：开创智能算力安全可信新生态

2024年08月22日15:42 | 来源：人民网
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中国工程院院士沈昌祥发言。人民网记者 王天乐摄

中国工程院院士沈昌祥发言。人民网记者 王天乐摄

人民网宜昌8月22日电 （记者王绍绍）近日，“三峡（湖北宜昌）算力供应链启动暨产业招商发布会”在宜昌市点军区举办。在活动上，中国工程院院士沈昌祥表示，要开创智能算力安全可信新生态，保障新质生产力发展。

沈昌祥表示：“数字产业化是一个过程，我们要借大数据这座‘矿源’，深入挖掘‘冶炼’半成品，构成大模型。预训练后，大模型变成AI产品，逐渐向着数智化迈进，最终构成虚实相结合的‘新空间’。”

“算力是基础，安全是保障，没有安全就没有发展的前提。”沈昌祥强调，大模型对算力和安全的需求很高。由于大模型的学习机制类似于“黑盒子”，其决策和推理过程难以被完全解释，面临着隐私泄露、侵权、可信与伦理道德等风险。

他认为，必须打造安全可信算力网络新业态，加大投入扶持重点网络安全技术产业和项目，支持网络安全技术的研究开发和应用，推广安全可信的网络产品和服务。并保护网络技术知识产权，支持企业、研究机构和高校等参与国家网络安全技术创新项目。

“目前，我国在实现安全可信的算力网络新业态方面，仍有四大难题需要克服。”沈昌祥指出，首先是实时调度的时效性很强，但效率不高；其次是系统架构越来越复杂，开发和维护的难度较大；三是系统规模巨大，管理起来困难；四是成本高昂。

他表示，尽管存在这些难题，但安全可信的算力网络新业态具有巨大的产业空间和发展潜力。通过技术创新和产业协同，有望解决这些“成长的烦恼”，推动产业向更深层次、更广领域发展。（实习生王其馨对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)
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