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燧原科技安洋：算力资源共建共享是推动数字化转型的关键举措

2024年08月22日15:42 | 来源：人民网
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燧原科技副总裁安洋发言。人民网记者 王天乐摄

燧原科技副总裁安洋发言。人民网记者 王天乐摄 

人民网宜昌8月22日电 （记者黄盛）近日，“三峡（湖北宜昌）算力供应链启动暨产业招商发布会”在宜昌市点军区举办。在活动上，燧原科技联合创始人兼副总裁安洋表示，国产算力资源共建共享是推动数字化转型与创新发展的关键举措。要通过整合优化平台，实现算力资源的高效使用与成本节约。

安洋表示，要构建算力资源共享机制，大力支持本土科技创新，加速人工智能技术的普及与应用，为经济社会发展提供强大算力支撑。并推动算力资源向大文娱、教育等多元化领域渗透，促进算力与行业应用深度融合。

他认为，要构建具有自主知识产权的人工智能算力基础设施，推动算力资源跨省市、跨区域、跨网络、跨行业的聚集。同时，要打造开放共赢的产业生态圈，为通用人工智能时代提供核心动力引擎。

(责编：杨曦、高雷)
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