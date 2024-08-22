人民网北京8月22日电 （记者黄盛）多家市场研究机构近日发布了2024年第二季度中国智能手机市场份额。数据均显示，国产智能手机出货量不断攀升，高端化发展亮眼。

市场研究机构IDC的数据显示，今年第二季度，中国智能手机出货量同比增长8.9％，市场份额排在前五位的均是中国手机厂商。Techinsights新发布的数据也显示，全球智能手机市场连续第三季度同比增长，2024年第二季度出货量增长12%，达到2.88亿部。其中，2024年第二季度中国智能手机出货量达到6740万台，出货量前五位也均是中国手机厂商。小米集团在二季度的市场份额紧随苹果之后，以近27%的年增长率在前五大厂商中增长最快。

业内人士对此表示，我国智能手机出货量的攀升，源于厂商正在加速向更加高端化、智能化、个性化和可持续化的方向发展，使得智能手机技术迭代迅速，功能集成度不断提高。特别是高研发投入和高端化发展战略驱动下的5G、折叠屏、高刷新率屏幕、多摄像头系统、人工智能等技术的应用，极大地丰富了用户体验。同时，智能手机厂商更加注重隐私保护和生态服务的构建，如隐私保护模式、跨设备协同功能，增强了用户黏性。

以小米集团为例，其新公布的财报显示，2024年第二季度，全球智能手机出货量达到4220万台，同比增长28.1%。2024年第二季度，智能手机业务收入为人民币465亿元，同比增长27.1%，高端化发展战略全面向上突破。

高端智能手机占比进一步提升背后，是AI技术赋予手机的新要素和优势，这主要体现在提升处理能力、改善消费者体验以及扩展智能手机的应用场景上。

“智能手机的高端化发展，依赖于多样化的AI应用赋能，从而为消费者带来全新体验。”小米集团总裁卢伟冰向记者表示，集团坚持AI全面赋能业务，持续投入大规模底层核心技术的研发和拓展，今年二季度研发支出同比增长20.7%，达人民币55亿元。受益于AI技术突破发展，小米手机、小米汽车的产品力及智能体验持续提升，小米智能工厂的运营效率持续优化，AI技术全面助推小米增长势能。

也有业内人士认为，中国智能手机产业日渐成熟，细分品类众多，产业链完备且产品更新频率高。在此基础上国内厂商持续加码新技术研发推动高端化战略提速，使得国产智能手机性价比提升，系统本地化也更加突显“硬实力”，并源源不断地为消费者带来简单却实用的新功能。

“2024年正处于新一轮换机期，叠加人工智能手机、折叠屏手机、5G手机等新品密集发布，一定程度上释放了消费者需求，助力手机市场实现增长。”赛迪顾问电子信息产业研究中心总经理贾珊珊认为，受消费者对人工智能助手和端侧处理等增强功能需求的驱动，人工智能手机芯片供给有望增加，搭载人工智能功能的手机将是中国手机厂商关注的重点，市场竞争将更加激烈。此外，随着5G技术的成熟以及5G基站等基础设施建设不断完善，消费者对5G手机的接受度将持续提升。折叠屏手机重量和厚度等持续优化，也有望迎来快速普及。

(责编：杨曦、高雷)

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