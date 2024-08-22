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中国电子学会：加快推进高校电子信息学科建设

2024年08月22日16:04 | 来源：人民网
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人民网北京8月22日电 （记者赵竹青）由中国电子学会主办的第十八届中国高校电子信息学院院长（系主任）年会暨第一届全国高校电子信息学科建设大会8月16-18日在清华大学举办。

全国政协常委、致公党中央副主席、全国妇联副主席、工业和信息化部原副部长、中国电子学会理事长徐晓兰表示，加快推进电子信息学科建设，一是要紧密围绕四个面向，精准布局学科建设。加强基础研究与应用创新，构建具有国际竞争力的电子信息学科体系。二是要以科技创新推动产业创新，加快发展新质生产力。聚焦新一代信息技术、人工智能、人形机器人、量子科技等前沿领域，超常布局急需学科。三是要以企业需求为导向，加快构建产业科技创新体系。深入推进产教融合、科教融汇和产融合作，打破高校与产业间壁垒。

中国科学技术协会党组成员、书记处书记王进展表示，中国电子学会成立全国高校电子信息学科建设委员会，与高校建立更加紧密合作关系、共同推动电子信息学科发展和人才培养具有重要意义。中国科协将持续围绕国家发展战略需求，积极搭建学术交流平台，促进产学研深度融合，为高校电子信息学科的教学改革、科研创新，以及高层次人才培养提供有力支持。

西北工业大学党委书记、建设委员会顾问委员会主任委员李言荣说，面对电子信息技术的快速发展及其对我国各行各业的深远影响，学科建设需紧抓人才培养与科技创新，要聚焦“1-0”的底层技术原理研究，在现有技术基础上深入探索根本性技术逻辑，以支撑未来的“0-1”原始创新，契合国家科技创新需求，实现科技自立自强。

会议设置1场主论坛、8场教育研讨会、9场学术研讨会、1场产业/技术对接沙龙、多场圆桌对话及成果展示，近千位国内知名专家学者围绕电子信息学科建设、学术交流、技术应用、产业转化分享发展经验，交流培养方案，创新合作模式。

大会主论坛上，中国电子学会全国高校电子信息学科建设委员会正式成立。委员会聚焦电子信息重点领域，致力于促进教育教学、人才培养、科学研究与产业融合，提升电子信息高等教育国际影响力。

学科建设委员会目前拥有顾问委员38位、正式委员230人，来自177所高校，均为电子科学与技术和信息与通信工程学科院校的院长、系主任或学科负责人，其中，已入会的学位点院校超过总学位点院校的80%，基本覆盖了国内从事电子信息领域的学术、科研工作的高等院校。

(责编：赵竹青、高雷)
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