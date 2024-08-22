原标题：打造新质生产力 共创数字新时代 中物合集团推出“全球通5G智改锁新技术新产品”

日前，中物合数字集团全球通5G智改锁新技术新产品交流会在浙江宁波举行。中物合数字集团是国家《租赁性住房数字化建设指南》参编单位，近年来全力研发全球通5G智改锁，新产品全新面市。为探讨交流机械锁智能化改造经验，推进智改锁行业发展，基于此，特举办全球通5G智改锁新技术新产品交流会。

国家建筑材料展贸中心副主任、中国建材市场协会副会长刘泽宇，全国智标委租赁性住房数字化标准工作组秘书长、中国建筑节能协会智慧建筑专业委员会常务副秘书长王鹏，数字中国产业大数据研究院院长王学德，宁波市工业和数字经济研究院院长刘尚海，宁波市软件园管理服务中心副主任吕治国等领导嘉宾出席了会议。

中物合数字集团，是一家以物联网、5G通信、大数据、人工智能等数字技术为依托，自主创新研发数字应用技术及产品的数字经济企业集团。公司紧贴美好生活，紧贴城市安全开发新产品，目前公司主要有全球通5G智改锁、消防巡检机器人、管网监测系统等产品。

“全球通5G智改锁新品，之所以称之为‘5G’，一是因为产品历经几年四代的更新迭代，目前是第5代产品；二是产品应用了5G通信技术。中物合数字集团是国家《租赁性住房数字化建设指南》的参编单位，在全国机械锁智能化改造方面，得到了行业专家的肯定和社会各界的关注。”中物合集团董事长周开春说。

中物合数字集团总裁邢伟华从“消费降级下智改锁的经济学理论”的视角，畅谈一个科技工作者对智改锁商业运营模式的见解。目前，中物合“掌眼”全球通5G智改锁与重线下服务的智能锁相比，具有无需“专业人员安装”、无需“专业的售后服务”、无“备用钥匙保管之忧”等特征，非常适合线上销售，但随着直播带货的衰落，线上招商是拓客的重要且有效的途径。在消费降级、行业内卷的大背景下，智改锁的销售带来挑战和机遇。邢伟华就大家关心的一件代发、安装、服务等问题一一做了回答。最后，他提议要“高举智改锁大旗”，努力打造“掌眼”通5G全球智改锁的品牌。

为加快发展数字家庭，满足居民获得家居产品智能化服务的需求，加强智能家居产品与家居环境的感知与互动，推广既有建筑门锁产品电动化、数字化、网络化改造，提高居住品质，改善人居环境，全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会会同中物合集团及行业有关单位开展《建筑用门锁智能化改造技术要求》( T / ZSPH -LX202104)团体标准编制工作，现经国标委批准2022-01-26发布（标准号 T / ZSPH -012022)、实施。

谈到与中物合的合作，全国智标委租赁性住房数字化标准工作组秘书长、中国建筑节能协会智慧建筑专委会常务副秘书长王鹏表示，全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会将协助和支持中物合集团，适应国家政策要求，推进"智改锁"进入"以旧换新"目录，共同完成《租赁住房数字化建设指南》的《国标预研》的编制，结合中国物联网合作集团物联网技术优势，在"以锁管房"中，将电、水、气、热的节能和收费、火灾报警、燃气报警等智能化设备，应用在数字住房建设中。

“相对于智能锁，无论从体量、品种、历史、厂家数量、市场占有率，智改锁都显得十分势单力孤，因此，要走自己的发展之路，形成‘智改锁’品牌影响后，也就奠定了线下服务体系基础，那么对重视线下服务的智能门锁市场逐渐渗透，形成产品的系列化，而“智改锁”品牌的树立，将产生巨大的商业价值。”数字中国研究院院长王学德分析说。

国家建筑材料展贸中心副主任、中国建材市场协会副会长刘泽宇在交流会上表示：”一个未来发展的重要话题，就是发展绿色建材与智能建材。智改锁作为绿色、智能建材，将信息技术、智能控制技术等融入传统建材之中，为建筑建材业的智能化转型提供了很好的案例。我们认为中物合数字集团开发的智改锁以较低的成本满足广大民众享受智能家居产品，是一个非常有情怀的企业。我们将协助企业对智改锁进行绿色产品认证，争取列入国家财政补贴的消费品以旧换新目录，在全国和全球赋能推广。中国建材市场协会也有初步计划，在智改锁全面推广的基础上组建中国建材市场协会智改锁分会，升级智改锁技术标准，逐步开展智改锁行业标准、国家标准、全球标准的立项工作和市场推广。“

(责编：董童、李源)

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