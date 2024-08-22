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商务部：消费市场总体呈现平稳增长态势

2024年08月22日16:32 | 来源：人民网
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人民网北京8月22日电 （记者孙红丽）22日，商务部召开例行新闻发布会。会上，商务部新闻发言人何亚东表示，今年以来，消费市场总体呈现平稳增长态势，传统消费稳步扩大，新型消费快速发展，服务消费扩容提质，为经济回升向好提供了有力支撑。

何亚东介绍，消费市场主要呈现以下几个特点：增长势头稳。7月份社零总额3.78万亿元，同比增长2.7%，增速较6月份加快0.7个百分点。其中，商品零售额同比增长2.7%，增速较6月份加快1.2个百分点。主要商品类别中，超六成商品零售额同比增速较6月份有所加快。

消费亮点多。数字消费、绿色消费、健康消费蓬勃发展，新能源汽车、智能家居、国货“潮品”销售快速增长。1至7月，实物商品网上零售额同比增长8.7%，占社零总额比重达25.6%。7月份，新能源汽车零售量同比增长36.9%，渗透率达51.1%。限额以上单位体育娱乐用品、通讯器材零售额同比分别增长10.7%和12.7%。

市场活力足。随着暑期到来，旅游、文娱等服务消费持续活跃。1至7月，服务零售额同比增长7.2%，增速比商品零售额快4.1个百分点，其中餐饮收入增长7.1%，交通出行服务类、通讯信息服务类零售额保持两位数增长。

“总的来看，随着加力支持消费品以旧换新、促进服务消费高质量发展等政策措施加快落实落地，各类促消费活动持续深入开展，预计消费市场总体将延续回升向好态势。”何亚东说。

(责编：孙红丽、高雷)
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