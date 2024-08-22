人民网北京8月22日电 （记者孙红丽）8月22日，商务部电子商务司负责人介绍2024年1至7月我国电子商务发展情况时表示，1至7月，网络零售促进消费平稳增长，平台企业加快技术和商业模式创新，电子商务推动产业数字化转型升级，电商领域国际合作实现互利共赢。

网络消费新动能不断集聚。1至7月，据国家统计局数据，全国网上零售额8.38万亿元，增长9.5%。其中，实物商品网上零售额7.01万亿元，增长8.7%，占社零总额25.6%。数字消费、服务消费和以旧换新政策举措打造网络消费新动能，据商务大数据监测，微单相机、智能家居系统和手机增长22.5%、20.9%和15.5%，重点平台网络服务消费增长20.2%，其中在线旅游和在线餐饮增长51.1%和20.8%。7月份，主要电商平台电视、洗衣机、冰箱以旧换新销售额增长92.9%、82.8%和65.9%。

平台技术和模式创新持续涌现。中国平台企业的云转播首次成为奥运会主要转播方式，助力奥运会数字化转型。视频平台创新“体育+电商”商业模式，融合赛事转播、品牌合作和商品销售。主要电商平台加快推出人工智能运营工具。

电子商务推动各产业数字化转型。促进农业产销对接数字化，“数商兴农”深入湖北、湖南、宁夏等中西部地区选优品、育精品，据商务大数据监测（下同），1-7月农产品网络零售额增长20.1%。促进工业企业采购数字化，重点产业电商平台交易额增长4.8%。促进生活服务业数字化，主要平台家政、洗衣、理发销售额增长46.4%、45%和43.6%。

丝路电商国际合作互利共赢。上海“丝路电商”合作先行区“共塑规则、共享市场、共建能力”取得新进展，26个“丝路电商”伙伴国国家馆展销各国商品超过1.5万余种，中国企业电子提单解决方案首次获国际航运企业采用。生鲜电商平台在越南、泰国等伙伴国建立蔬果直采基地，成为当地农产品输华新渠道，1-7月中国电商平台销售泰国榴莲、越南腰果增长48.6%和41.4%。

(责编：孙红丽、高雷)

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