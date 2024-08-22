原标题：中国信科为全球空天地通信“划跑道” 坐飞机游轮将可畅快上网打电话

今后，无论是在飞机还是远洋游轮上，你都可以畅打电话、高速上网；发生地震等自然灾害造成地面通信受损时，卫星通信将实时接入，保证通信畅通。实现这些盼望已久的场景，离不开一项全新的技术——卫星回传的会话管理。

8月21日，中国信科集团对外披露，近日召开的国际电信联盟第十三研究组瑞士日内瓦全会上，该集团牵头完成的ITU-T Y.3208《固定、移动和卫星融合-在IMT-2020及以后网络中卫星回传的会话管理》标准成功结项。

这意味着，这项全新技术由中国信科集团牵头制定了国际标准，也标志着中国在固定网络、移动通信、卫星通信“新三网融合”实践中取得重要进展，为未来全球信息通信网络架构给出“中国定义”。

中国信科集团总工程师、科技委主任陈山枝介绍，空天地通信过程中，由于低轨卫星快速移动，针对固定区域，服务卫星将频繁变化，网络节点的快速移动和大时空尺度都将带来极大技术挑战。同时，固定网络、移动通信、卫星通信为多个异构网络，与手机等终端、基站之间如何建立信息通路，需要全新的国际标准。

中国信科集团旗下中信科移动创新中心技术总监徐晖表示，这一国际标准相当于为未来全球空天地通信划出新的跑道，确保卫星回传网络类型和服务质量等级更好匹配实际业务需求，为加快实现6G立体组网做好准备。“有了技术支撑，远洋捕鱼直播等全新场景，将很快到来。”

此次国际会议上，中国信科集团还牵头完成了新项目Y.FMSC-MR《固定、移动和卫星融合-在IMT-2020及以后网络的移动中继》的立项。这一新项目可通过移动中继技术实现灵活组网，有助于优化空天地通信网络架构，提高资源利用效率，成果计划于2026年发布。

作为中国移动通信技术创新高地，中国信科集团成立了星地融合开放实验室，完成了系列关键技术验证、标准制定和设备研发工作。2023年3月，该集团牵头和主导制定了空天地通信领域2项国际标准。

截至2024年4月，中国信科集团已累计牵头制定和修订发布信息通信领域国际标准128项。（记者 张真真）

(责编：董童、李源)

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