杨文明 栾心怡

近年来，大理州积极探索“牛粪变黄金、秸秆变宝贝”的生态文明新实践，实现了洱海流域各种有机废弃物全收集、全处理和再利用。

一把铲子，两个粪桶，这是畜禽粪便收集员李春喜的日常装备。用手挖，用肩扛……在岗八年来，李春喜收集了上万吨牛粪，三轮车跑坏了一辆又一辆，洱海边的群众都叫她“牛粪公主”。她说：“如今的洱海更漂亮，湿地更清秀，我看着心里高兴。”

保护洱海为什么要收集畜禽粪便？

洱海周边分布着大大小小的村镇聚落，产生的畜禽粪便、农作物秸秆、餐厨垃圾等废物对洱海水质产生一定影响。通过集中收集和处理，能减少各种有机废弃物的排放，进一步回收利用“变废为宝”。此外，污泥、洱海蓝藻藻泥、水葫芦、死亡水草等有机废物也在收集范围。

聚焦源头治理，资源回收全覆盖。大理州引入社会力量，支持云南顺丰洱海环保科技股份有限公司构建有机废弃物资源化利用的全产业链模式，从源头集中收集、运输和处理有机废弃物。企业在洱海流域18个乡镇（街道）建成25座有机废弃物收集站及多个非固定式流动收集点，日均收集近2000吨，实现洱海流域全覆盖、全收集。据悉，洱海流域每年可以产生134.3万吨可利用的有机固体废弃物。

牛粪变黄金、秸秆变宝贝。大量的有机废弃物被运到废弃物处理加工厂，通过沼气发酵、好氧堆肥生产出有机肥资源、有机肥产品。洱海环保公司建成有机肥料、餐厨垃圾预处理等27条生产线，实现有机废弃物全处理、再利用。开发出有机肥料、生物天然气等系列产品，年可生产有机肥料系列产品规模达80余万吨，生产生物天然气产品3000余万立方米，实现营业收入6亿余元。

截至目前，洱海环保公司已累计收集处理洱海流域有机废弃物近350万吨，每年可减排二氧化碳近40万吨，并带动附近村民就近就地就业增收。

近年来，大理州大力推动生物质能源以及有机农业的蓬勃发展。通过一系列积极有效的举措，严格控制农业面源污染，致力于构建起有机废弃物的全产业链循环利用模式。从生物质能源的开发利用，到有机农业的精心培育，再到对有机废弃物的科学处理与循环利用，大理州正逐步走出一条生态环保、可持续发展的农业发展之路。

(责编：王震、陈键)

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