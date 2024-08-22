湖北省数据局党组成员、副局长艾青松。人民网 王天乐摄

人民网北京8月22日电 （记者栗翘楚）近日，“三峡（湖北宜昌）算力供应链启动暨产业招商发布会”在宜昌市点军区举办。湖北省数据局党组成员、副局长艾青松表示，近年来“数化湖北”建设加快推进，编制信息数字基础设施布局规划，前瞻布局算力、运力、存力基础设施建设，发挥区位、网络、科教、清洁能源等优势，全力创建了国家算力网络中部枢纽节点，建设数字时代的“九州通衢”。

艾青松介绍说，2023年4月湖北聚焦算力与大数据、人工智能等新兴特色产业，实施“链长”领导协调、“链主”导航引领、“链创”协同攻关的“链长+链主+链创”融合工作机制，高位推进算力与大数据产业发展。

“宜昌发展算力大数据企业有基础、有条件、有决心、有力度。”他表示，近年来宜昌市委市政府按照全省新兴产业发展布局，将算力与大数据作为“3+2”的主导产业之一，科学布局一区三园发展格局，坚持以电育算、以算育数、以数育产，协同三峡集团着力打造全国一体化算力中继站，出台大数据及算力经济三年实施方案，配套数字经济发展若干政策，吸引了众多头部企业落户算力产业项目。

(责编：杨曦、高雷)

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