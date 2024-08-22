宜昌市委副书记叶杨致辞。人民网记者 王天乐摄

人民网北京8月22日电 （记者栗翘楚）近日，“三峡（湖北宜昌）算力供应链启动暨产业招商发布会”在宜昌市点军区举办。在活动上，宜昌市委副书记叶杨表示，宜昌坚决扛牢省委赋予打造华中地区最大存算一体数据中心集群，创建国家算力网络中部枢纽的重大使命，发挥清洁能源充沛、数据资源集中、应用场景丰富等优势，加快布局以大数据算力产业为代表的新质生产力。

叶扬介绍说，2023年全市GDP实现5756亿元，位居全国百强城市的第49位，也是中部地区非省会城市第4位。

“我们先后与一批数字经济的头部企业成功牵手，已发展成为全省规模最大的算力集群，入选了国家第二批中小企业数字化转型试点。目前，宜昌算力规模为1050P，在建算力1525P，预计今年底算力规模将突破2000P。”叶杨说。

(责编：杨曦、高雷)

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