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2024年中国网络文明大会——数字公益慈善发展分论坛即将开启

2024年08月22日20:23 | 来源：中国文化报微信公众号
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原标题：2024年中国网络文明大会——数字公益慈善发展分论坛即将开启

2024年中国网络文明大会——数字公益慈善发展论坛将于8月29日在四川成都举行。本次论坛作为2024中国网络文明大会的分论坛之一，由中国互联网发展基金会、民政部慈善事业促进司、国家广播电视总局网络视听节目管理司承办，中国文化传媒集团、中国慈善联合会、中国网络视听节目服务协会协办，邀请政府部门、慈善组织、互联网企业代表和有关领域专家学者100余人参与，深入研讨互鉴、分享经验成果。

本届数字公益慈善发展论坛以“数智赋能网络公益新场景”为主题，旨在推动构建健康文明的互联网公益慈善生态，让数字技术更好助推公益文明进步，助力新时代网络文明建设。在本次论坛中还将启动“网络善传播”网上主题宣传活动、网络视听精品扶持专项基金两大内容，以及发布2024年网络公益行动优秀网络公益项目。届时，出席论坛的嘉宾代表将聚焦“新技术 新应用 共筑公益新场景”“新模式 新机制 共创公益新生态”等进行精彩的主题演讲和圆桌对话分享。

本次大会着力打造我国网络文明理念宣介平台、经验交流平台、成果展示平台和国际网络文明互鉴平台，培育网络文化新风尚，拓展道德建设新空间，广泛汇聚向上向善力量，共筑网上美好精神家园。

2024年中国网络文明大会——数字公益慈善发展论坛，让我们一起期待！

(责编：杨曦、高雷)
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