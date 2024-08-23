行进中国看“山水林田湖草沙”之变
山水林田湖草沙是相互依存、紧密联系的生命共同体。
党的十八大以来，我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化，生态文明建设取得举世瞩目的成就。蓝天白云成为常态，我国成为全球空气质量改善速度最快的国家；率先提出和实施生态保护红线制度，推动建设世界上最大的国家公园体系，近十年全球增加的森林面积1/4来自中国；中国水电、风电、太阳能发电和在建核电装机规模均属世界第一……
美丽中国，生态之美无处不在。在“行”中，看见“进”的中国。今年5月，人民网启动“行进中国”大型融媒体系列调研行，在绿水青山间探寻自然之美、生命之美、生活之美。
20世纪90年代末的“靠山吃山”，和如今的“靠山吃山”，有何不同？漫步在浙江省湖州市安吉县天荒坪镇余村，答案尽收眼底。
“大家都说余村好，余村吃得好、住得好、环境好，但是余村的山水更好。”春林山庄业主潘春林告诉记者，原来之前靠的是“采矿挖山”，如今靠的是“绿水青山”。
从高空俯瞰青海东部，一条羽状水系蜿蜒而走，流过金银滩草原，一路向东纵贯青海省西宁市、海东市，至甘肃入黄河。
“湟水河流经的地方水利资源丰富，全境4%的土地，养育着青海近2/3的人口。”北川湿地公园管理中心相关负责人马子翔介绍，西宁以三川一水为纽带，通过治水治污治废治理生态，打造多形态丰富安全的水系格局，让西宁人民的母亲河，变得水清岸绿景美。
8月的塞罕坝，林海苍翠连绵，绿草如茵铺展。60多年前，这里还是一片高原荒漠。
一群平均年龄24岁的创业者们，前往塞罕坝栽树。“风雪来查铺，鸟兽绕我眠，满地栽上树，看你变不变。”塞罕坝林场退休职工潘展平说。
从一棵树到一片“海”，塞罕坝青山变金山，林地变宝地，森林覆盖率达到82%，为建设美丽中国增“绿”添彩。
白山松水间，吉林黑土地“保卫战”，还在继续。
“我们提出‘梨树模式’，提出保护性耕作，要保护水和土，就是要去向大自然学习。”中国农业大学土地科学与技术学院院长李保国说。
近年来，吉林创新“梨树模式”，稳步恢复提升黑土地基础地力，一片片高标准农田建成，汇聚好一年“丰”景。
从码头到江豚湾，从“靠江吃江”到“倚江护江”……驻足岳阳君山华龙码头，眼底所见，是一幅水清、岸绿、滩净的生态画卷。
“冬季可以观鸟，夏秋可以看江豚。”岳阳市君山区芦苇总厂居民周辉军说。在这里，群众自觉当上护水人、护鱼人、护鸟人，打造了岳阳“三张生态名片”。
位于内蒙古自治区呼和浩特市东北部大青山脚下的敕勒川草原，彩蝶纷飞，牧歌悠扬。很难想象，这里曾经是一片砂石遍布的荒滩，土壤沙化、一片荒芜。
“废弃地到风吹草低见牛羊，靠的就是‘人工干预下模拟天然草原’的近自然修复方案。”蒙草集团讲解员王婷婷说，修复后的敕勒川草原多种植物、动物陆续回归，干草产量、固碳量、释氧量均提高近12倍之多。
草色青葱传花信，苗木万顷荡绿洲。宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区内黄绿交错，无数草方格顺着广袤沙丘的起伏蔓延至远方。
“天上无鸟飞，地下不长草，下决心把沙漠治理了，就要有持之以恒、久久为功的思想。”宁夏灵武白芨滩国家级自然保护区管理局原党委书记、局长王有德说。60多年来，三代白芨滩治沙人扎根一线，累计完成治沙造林68万亩，控制流沙近百万亩，森林覆盖率达41%。
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