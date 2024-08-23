人民网北京8月23日电 （记者杨曦）国家统计局23日公布数据显示，2024年，全国早稻播种面积持平略增，单产受灾害天气影响有所下降，早稻总产量2817.4万吨（563.5亿斤），比2023年减少16.3万吨（3.3亿斤），下降0.6%。

国家统计局农村司司长王贵荣表示，今年以来，各地区各部门持续抓好粮食生产工作，努力克服强降雨等不利天气造成的影响，早稻生产保持稳定。

早稻播种面积持平略增

2024年，全国早稻播种面积4754.8千公顷（7132.2万亩），比上年增加21.7千公顷（32.5万亩），增长0.5%。分地区看，10个早稻生产省（区）中，有8个播种面积增加。其中，主产区湖南、江西、广东、广西分别增加6.1千公顷（9.2万亩）、4.6千公顷（7.0万亩）、3.7千公顷（5.6万亩）和2.2千公顷（3.3万亩），增长0.5%、0.4%、0.4%和0.3%。浙江增加3.6千公顷（5.4万亩），增长3.0%。

王贵荣表示，今年，国家持续加大粮食生产政策支持力度，继续提高早籼稻最低收购价格，加之早稻市场价格稳中有升，农户种植早稻收益预期稳定，有效调动农民种植积极性。各地压实粮食生产责任，统筹落实国家稻谷补贴、早稻集中育秧设施补助等各类政策，大力支持集中育秧、代育代插等农业社会化服务，持续开展耕地“非粮化”整治和撂荒地复耕治理，积极推进“旱改水”等，有力促进早稻生产。同时，上年江西、湖南等地部分地区发生冬春连旱，茬口较晚，影响早稻适时移栽，今年早稻播种期大部产区蓄水降水充足，基本实现适期播栽，早稻面积恢复性增加。

早稻单产有所下降

2024年，全国早稻单产5925.4公斤/公顷（395.0公斤/亩），比上年减少61.6公斤/公顷（4.1公斤/亩），下降1.0%。其中，主产区中湖南、江西、广东受强降雨影响，单产分别减少116.0公斤/公顷（7.7公斤/亩）、87.2公斤/公顷（5.8公斤/亩）、49.5公斤/公顷（3.3公斤/亩），下降1.9%、1.5%和0.8%；广西上年受灾单产下降，今年略有恢复，单产增加9.4公斤/公顷（0.6公斤/亩），增长0.2%。

王贵荣表示，今年各地深入开展粮油作物大面积单产提升行动，通过推广集中育秧、机插机抛、合理密植、“一喷多促”等技术措施，着力提高单产水平。早稻播种以来，江南、华南主产区大部平均气温接近常年同期，没有发生明显“倒春寒”天气，气候较往年更加湿润，总体有利于早稻播种育秧和移栽返青。4月中旬以后，广东等地出现多轮强降雨，影响早稻分蘖成穗，生长期有所推迟。6月份，湖南、江西等大部产区降雨偏多且持续时间较长，部分抽穗开花期的早稻遭遇“雨洗禾花”，且长期阴雨寡照天气不利于早稻光合作用，稻谷空粒、瘪粒增加。局部地区发生严重洪涝灾害，导致部分低洼田块成灾或绝收，对早稻生产造成不利影响。7月份，主产区大部天气晴好光温充足，利于早稻灌浆成熟收获，一定程度弥补了前期不利天气对早稻生产造成的影响。

早稻产量稳中略降

2024年，全国早稻总产量2817.4万吨（563.5亿斤），比上年减少16.3万吨（3.3亿斤），下降0.6%。其中，主产区中湖南、江西、广东早稻产量分别减少10.3万吨（2.1亿斤）、7.9万吨（1.6亿斤）和2.0万吨（0.4亿斤），下降1.4%、1.2%和0.4%；广西增加2.1万吨（0.4亿斤），增长0.4%。今年早稻生产受强降雨天气影响产量略有下降，但仍连续4年在2800万吨（560亿斤）以上，总体保持稳定。

“在国内外环境复杂严峻、全球极端天气多发的形势下，2024年我国夏粮实现增产、早稻保持稳定，为全年粮食丰收奠定了良好基础，为增强经济持续回升向好态势、推动高质量发展提供了坚实支撑。”王贵荣说。

(责编：杨曦、高雷)

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