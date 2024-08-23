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民航局：7月民航运输规模创月度历史新高

2024年08月23日14:01 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （记者王连香）今日，民航局举行新闻发布会，介绍7月份民航安全生产运行相关情况。中国民用航空局航空安全办公室副主任李勇表示，7月份，中国航空运输生产“客货双旺”，民航运输规模创月度历史新高。

李勇介绍称，7月份，全行业完成运输总周转量136.3亿吨公里，同比增长19.9%，较2019年同期增长20.3%；完成旅客运输量6913.6万人次，同比增长10.8%，较2019年同期增长16.6%。其中，国内客运规模较2019年同期增长19.5%，国际客运规模突破600万人次，达613万人次，恢复到2019年同期的93%。

安全运行方面，7月份，全行业完成运输航空飞行129.1万小时，同比增长10.5%；累计飞行50万架次，同比增长6.1%。未发生运输航空事故，安全运行态势总体平稳。

运行保障方面，7月份，共保障各类飞行57.4万班，日均18510班，日均同比增长7.9%，较2019年同期增长8%，航班正常率为74.7%。

(责编：王连香、高雷)
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