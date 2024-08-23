人民网北京8月23日电 （记者王连香）今日，民航局举行新闻发布会，介绍7月民航安全生产运行情况。民航局航空安全办公室副主任李勇透露，初步统计6月1日至8月20日全国航班正常率达到77.12%，平均延误时间同比减少了1.57分钟。

李勇介绍，暑运期间雷雨天气频发，航班量维持高位运行，是一年中民航运行保障压力最突出的阶段。对此，民航局采取了一系列针对性措施加以应对：

一是提高认识，确保安全。暑运期间航班量大，雷雨、台风等不利天气影响也多，运行风险增加，民航局召开全系统会议，要求各级监管部门要切实加强安全监管，确保运行安全。

二是严密组织，精心实施。民航局印发《2024年雷雨季节民航运行保障总体方案》，压实民航各单位主体责任，敦促各单位结合自身实际制定保障措施；每日至少组织两次全行业运行视频调度，按照“五早”原则（早预警、早会商、早决策、早处置、早告知），通过航班计划调整、改航绕飞等手段，对当日和次日民航运行进行部署，对冲不利影响，维护运行秩序稳定可控。

三是突出重点，做好应对。围绕应对处置大面积航班延误，多次就航班备降、雷雨绕飞及机场防汛抗台等工作开展专项部署；遇有突发极端天气，及时组织临时调度，协调解决运行问题；组织召开汛期民航运行保障工作部署会、调度会，下发《关于进一步加强民航汛期灾害风险应对有关工作的通知》，组织开展汛期重点领域和关键环节隐患排查，部署汛期运行保障和突发事件防范应对。

四是多措并举、加强服务。民航各单位协同配合，保障航班“应飞尽飞”，最大限度满足旅客乘机出行需求。同时，采取有力措施，减少长时间延误和长时间机上等待的情况发生；督促航司、机场持续优化完善不正常航班的信息告知、退改签等一系列服务工作，方便旅客及时调整出行安排。

(责编：王连香、高雷)

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