人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

民航局：多措并举保障暑运航班“应飞尽飞”

2024年08月23日14:00 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月23日电 （记者王连香）今日，民航局举行新闻发布会，介绍7月民航安全生产运行情况。民航局航空安全办公室副主任李勇透露，初步统计6月1日至8月20日全国航班正常率达到77.12%，平均延误时间同比减少了1.57分钟。

李勇介绍，暑运期间雷雨天气频发，航班量维持高位运行，是一年中民航运行保障压力最突出的阶段。对此，民航局采取了一系列针对性措施加以应对：

一是提高认识，确保安全。暑运期间航班量大，雷雨、台风等不利天气影响也多，运行风险增加，民航局召开全系统会议，要求各级监管部门要切实加强安全监管，确保运行安全。

二是严密组织，精心实施。民航局印发《2024年雷雨季节民航运行保障总体方案》，压实民航各单位主体责任，敦促各单位结合自身实际制定保障措施；每日至少组织两次全行业运行视频调度，按照“五早”原则（早预警、早会商、早决策、早处置、早告知），通过航班计划调整、改航绕飞等手段，对当日和次日民航运行进行部署，对冲不利影响，维护运行秩序稳定可控。

三是突出重点，做好应对。围绕应对处置大面积航班延误，多次就航班备降、雷雨绕飞及机场防汛抗台等工作开展专项部署；遇有突发极端天气，及时组织临时调度，协调解决运行问题；组织召开汛期民航运行保障工作部署会、调度会，下发《关于进一步加强民航汛期灾害风险应对有关工作的通知》，组织开展汛期重点领域和关键环节隐患排查，部署汛期运行保障和突发事件防范应对。

四是多措并举、加强服务。民航各单位协同配合，保障航班“应飞尽飞”，最大限度满足旅客乘机出行需求。同时，采取有力措施，减少长时间延误和长时间机上等待的情况发生；督促航司、机场持续优化完善不正常航班的信息告知、退改签等一系列服务工作，方便旅客及时调整出行安排。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
民航局：7月民航运输规模创月度历史新高
　　人民网北京8月23日电 （记者王连香）今日，民航局举行新闻发布会，介绍7月份民航安全生产运行相关情况。中国民用航空局航空安全办公室副主任李勇表示，7月份，中国航空运输生产“客货双旺”，民航运输规模创月度历史新高。…
民航局：多措并举保障暑运航班“应飞尽飞”
　　人民网北京8月23日电 （记者王连香）今日，民航局举行新闻发布会，介绍7月民航安全生产运行情况。民航局航空安全办公室副主任李勇透露，初步统计6月1日至8月20日全国航班正常率达到77.12%，平均延误时间同比减少了1.57分钟。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部