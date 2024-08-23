住建部：我国城镇人均住房建筑面积超40平方米
2024年08月23日14:55 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。发布会上，倪虹就我国住房城乡建设事业发展新成就进行介绍。
一是在住房和房地产方面，持续优化房地产政策，完善住房保障体系，努力让全体人民住有所居。截至2023年底，我国城镇人均住房建筑面积超过40平方米；累计建设各类保障性住房和棚改安置住房6400多万套，1.5亿多群众喜圆安居梦，低保、低收入住房困难家庭基本实现应保尽保。
二是在城市工作方面，扎实推进城市更新行动，改造城镇老旧小区，加快城市基础设施建设，努力推动城市高质量发展。截至2023年底，我国城市建成区面积达到6.4万平方公里，常住人口城镇化率达到66.16%，超过9.3亿人生活在城镇。城市功能不断完善，城市人居环境持续改善。累计改造城镇老旧小区超过25万个，惠及4400多万户、约1.1亿人。
三是在建筑业发展方面，深化建筑业改革，推进建筑业工业化、数字化、绿色化转型升级，努力为经济发展、民生改善作贡献。2023年，建筑业总产值达到31.6万亿元，增加值达到8.6万亿元、占国内生产总值的6.8%，吸纳就业超过5000万人。
(责编：王连香、高雷)
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