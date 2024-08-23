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点燃消费增长“新引擎” 县域商业发展潜力足

2024年08月23日11:35 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （焦磊）在即将过去的暑期旅游旺季，平潭、荣成、延吉等一些小城市成为热门目的地，县域旅游正成为假日经济新引擎。与此前热播影视作品《我的阿勒泰》赋能地方旅游发展类似，各地小城拥有独特的自然风景和民俗风情优势，不断推动文旅产业创新发展，这背后是我国县域消费市场蕴藏的巨大潜力。

乡村消费品零售额快速增长；咖啡店、智能家居馆随处可见；县域土特产乘着电商冷链车去往全国……县域商业的诸多变化折射出消费市场的十足活力。

商务部消费促进司负责人此前表示，随着县域商业体系不断完善，县乡市场销售规模稳步扩大。据国家统计局数据，7月份，乡村消费品零售额5066亿元，同比增长4.6%，增速比城镇消费品零售额快2.2个百分点。1-7月，乡村消费品零售额3.65万亿元，同比增长4.5%，增速比城镇消费品零售额快1.1个百分点。

业内分析认为，县域消费的增长不仅得益于人口基数和市场规模，还得益于城乡融合发展、新业态新模式的渗透以及政策的支持。随着这些因素的持续作用，县域消费有望成为拉动内需、扩大消费的重点领域。

近年来，我国县域商业体系建设取得积极成效。数据显示，2023年，全国新建改造县城综合商贸服务中心1044个、乡镇商贸中心4195个，村级便民商店45353个。全年乡村消费品零售额6.4万亿元，同比增长8%，增速较城镇快0.9个百分点。

“小城游”带来的不只是人流，也带来餐饮市场火热。美团数据显示，今年星巴克、库迪等多个品牌的县城咖啡外卖订单量增长97%，商户数增长159%。此外，小城市更贴近大众化需求的特点，也成为多家连锁餐饮品牌瞄准的“新蓝海”。

县域蕴藏的巨大消费潜力，正在政策的加持下不断释放。去年8月，商务部等九部门联合发布《县域商业三年行动计划（2023—2025年）》（以下简称《行动计划》），从完善县域商业网络设施和业态、发展农村物流共同配送、推动县域流通企业转型升级、丰富农村消费市场、推动农村电商高质量发展、提升优质农产品供给水平、加强农产品流通体系建设等七方面，明确了21项重点任务。

根据2023年中国财政政策执行情况报告，中央财政安排服务业发展资金42.4亿元，继续支持各省（区、市）深入开展县域商业建设行动，并向中、西部基础薄弱地区倾斜，引导地方以县乡村商业网络体系和农村物流配送为重点，加快补齐农村商业设施短板。

近期，相关政策举措也在陆续推出。今年6月，国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，鼓励大型连锁餐饮下沉发展，发掘县域餐饮消费潜力；8月16日，财政部表示，将通过县域商业建设行动等相关补助资金，继续完善农村快递物流配送体系，提高农产品流通效率，使城乡生产和消费连接更加紧密，工业品下乡和农产品进城渠道更加通畅。

根据麦肯锡预测，到2030年，中国超过66%的个人消费增长将来自下沉市场。专家分析，当前，县域居民消费正从满足基本需求向提升生活品质升级，个性化、多层次、品质型消费成为新趋势，县域市场已成为拉动国内消费增长的“新蓝海”。

(责编：王仁宏、高雷)
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