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“2024世界机器人大会——第三届机器人标准化和关键技术论坛”在北京举行

2024年08月23日13:39 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （记者夏晓伦）8月22日上午，由北自所主办的“2024世界机器人大会—第三届机器人标准化和关键技术论坛”在北京举行。

北自所董事长、党委书记王振林。受访方供图

北自所董事长、党委书记王振林。受访方供图

北自所董事长、党委书记王振林在致辞中介绍了北自所在机器人研发上的技术积累、工程经验和在机器人标准化方面取得的成就，并表示将坚定创新理念、保持务实态度、坚守责任使命、打造共赢格局，推动科技创新与产业创新的有机融合，全面推进标准化在机器人科技创新、成果转化、产业升级等全产业链的提质增效作用，为使我国真正成为制造强国、科技强国、质量强国做出努力和贡献。

工业和信息化部装备工业一司副司长郝立顺。受访方供图

工业和信息化部装备工业一司副司长郝立顺。受访方供图

工业和信息化部装备工业一司副司长郝立顺在致辞中指出，机器人作为新兴技术的重要载体和现代产业的关键装备，是新质生产力的典型代表，目前我国机器人产业规模快速增长、技术水平稳步提升、集成应用加速拓展、标准体系日益完善，工业和信息化部将进一步聚焦经济社会发展和国家重大战略需求，坚持高水平科技自立自强，从供需两侧发力，推动科技和产业创新融合、持续拓展应用深度和广度，积极营造良好发展环境，加快推动机器人产业高质量发展，为以中国式现代化推进强国建设、民族复兴伟业贡献力量。

北京市经济和信息化局副局长姜军成。受访方供图

北京市经济和信息化局副局长姜军成。受访方供图

北京市经济和信息化局副局长姜军成在致辞中指出，机器人产业是目前技术更新迭代最快、发展速度迅猛、产业热度最高的新兴产业，是北京市发展的重点产业之一。北京市聚焦国际科创中心、数字经济标杆城市建设，积极推动技术体系创新突破，引导机器人产业集聚，强化机器人标准引领示范，下一步将继续健全机器人“技术—场景—应用—标准”产业培育链条，打造机器人技术创新策源地、应用示范高地和高端产业集聚区。

中国工程院院士谭建荣。受访方供图

中国工程院院士谭建荣。受访方供图

中国工程院院士谭建荣围绕“智能机器人”主题，总结梳理了国内外各类智能机器人技术研发的发展历史，阐述了智能机器人的十大关键技术、数字化转型五大方法，介绍了智能机器人的最新科研成果，他聚焦智能机器人的研究进展和产业化案例，分析了智能机器人在航天、工业、医疗、教育、农业等多种行业的发展趋势，提出人形机器可分为形似——自主型智能机器人和神似——拟人化智能机器人两大类的观点，为我国智能机器人未来发展提供了方向指引。

北京理工大学蒋志宏教授以《人形机器人核心关键技术与发展趋势》为题，介绍了智能感知、智能移动、智能操作、智能交互四大关键核心要素，并分享了人形机器人双臂协作、运动控制、复杂接触等关键技术研究进展和未来发展趋势。

北京具身智能机器人创新中心首席科学家鞠笑竹以《具身智能机器人与大模型的融合趋势与进展》为题，介绍了具身智能发展现状、大模型与机器人融合趋势、北京具身智能机器人创新中心创新成果。

浙江人形机器人创新中心首席科学家熊蓉以《人形机器人具身智能研究进展》为题，介绍了机理与学习结合的鲁棒运动控制、机制与学习结合的智能感控作业、机制与学习双管齐下的安全保障技术等相关研究进展，展示了浙江人形机器人创新中心“领航者”、“悟空”等系列机器人创新成果。

北自所副总经理刘新以《标准化支撑机器人产业高质量发展》为题，介绍了北自所作为ISO/TC 299的国内技术对口承担单位和SAC/TC 591的秘书处承担单位，支撑国家政策和开展机器人标准化所做的工作、取得的成果和下一步工作计划，并表示北自所今后将继续推动机器人领域标准化工作，积极支撑机器人产业的高质量发展。

五八智能科技（杭州）有限公司副总经理袁海辉以《工业仿生机器人产业发展思考与实践》为题，介绍了工业仿生机器人的需求现状、核心优势、发展现状、发展趋势和面临挑战，并表示公司将继续突破工业仿生机器人关键技术，打造稳定可靠产品、开展内部示范应用、打造协同发展生态，发挥中央企业产业支撑作用。

杭州宇树科技有限公司联合创始人陈立以《通用人形机器人高速发展的标准化思考》为题，介绍了公司从四足机器人到人形机器人的发展历程，结合通用人工智能技术在人形机器人中的多种应用案例，分享了关于大尺寸人形机器人、中型尺寸人形机器人和机器人运动控制的标准化思路。

北自所（北京）科技发展股份有限公司总经理王勇以《物流行业仿生仿人技术发展展望》为题，介绍了智能物流行业仿生仿人技术十大典型应用场景，并展望了仿生仿人技术在智能物流行业应用的广阔前景。

(责编：杨曦、高雷)
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