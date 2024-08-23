原标题：招联2024上半年业绩：整体经营稳健 内生动力持续强劲

8月16日，中国联通发布2024年半年报，旗下招联消费金融股份有限公司(以下简称“招联”)经营数据随之出炉。报告显示，截至2024年6月末，招联总资产1578.01亿元；净资产220.91亿元，增幅8.5%，依然表现出稳健发展态势。

受经济形势、市场环境，以及金融行业资产结构调整等多重因素影响，上半年消费金融行业整体遭受一定挑战。作为消费金融头部企业，招联前瞻风险，科学应对，通过动态调整经营策略，强化数智服务创新，构建堡垒式风险抵补能力，实现规模、效益、质量的均衡发展，以科技助力减费让利幅度提升，持续展现经营韧性。招联强化科技赋能，增强企业内生动力，不断加大在大模型、云计算和人工智能等前沿技术领域的科技投入，创新推出“招联智鹿二代”金融大模型，通过优化算法、提高大数据质量等方式，持续提升大模型的服务精度和质量，为公司发展提供强大的科技支撑，助推降本增效。

强化科技创新 夯实数智化服务根基

在人工智能不断向前发展，行业迎来“百模大战”的背景下，招联敏锐预判未来趋势，紧抓时代机遇，基于在人工智能领域深厚技术积累，先后推出“招联智鹿”和“智鹿二代”金融大模型，通过提升金融服务系统在自然语言处理、计算机视觉、语音识别等方面的能力，为公司发展提供强大的科技助力。

2024年7月，招联推出消费金融行业首个小参数轻量级模型“招联智鹿二代”大模型，在国内权威榜单取得C-Eval排名TOP14、CMMLU排名TOP5的好成绩，通用知识领域的技术水平和创新实力再获权威认可，该模型在中文对话领域实现了性能、效率等方面的大幅跃升。例如，智能客服方面，经模拟测试，该版本模型不仅可以结合具体会话状态与服务场景，快速精准的定制回复话术，提升坐席40%作业效率，还能充分利用深度学习技术，准确“理解”客户意图，“共情”客户情绪，并将与客户的交互“经验”和“感觉”积累形成丰富的参考样本，以更好细化客户诉求，加强二次跟进，专项解决客户问题，推动客服质量优化提升。而在办公效能提升方面，“智鹿二代”基于日常办公方面完整的知识库，及强大智能识别能力，对员工的日常提问、服务咨询实现了80%以上的人工替代和近20%的准确度提升，进一步推动公司内部精细化运营能力。

此外，随着金融科技的快速发展和金融行业数据的广泛应用，行业对保护客户数据隐私安全更加重视。为了充分满足金融行业对客户数据保护安全性、私密性、合规性的高要求，招联携手云计算国家队——联通云，共同推进“招联金融云服务建设项目”。不仅整合联通与招联在技术领域的优势资源，更通过构建“私有云+安全+应用”的全方位服务体系，为招联的数亿级用户提供安全可靠的金融服务环境，有效提高服务质量和效率，减少因数据泄露或安全事件可能带来的潜在损失。

以科技践行普惠 自服务体系促进业务长远发展

在科技与金融深度融合的浪潮中，招联积极探索数智化转型新路径，以数据为驱动，技术为核心，重塑高效金融服务模式，在助力普惠金融实践方面取得了突破性进展。以“自信”“自愈”为代表的数智化“自服务”体系，集成多类前沿技术，深度洞察奋斗者金融需求痛点，体现出卓越的行业优势，提升日常金融服务质量和效率，为公司夯实业务底盘提供强大助力。

例如，自信作为为奋斗者“量身定制”的普惠服务，不仅支持7x24小时在线服务，还支持消费者“自证”，在AI语音助手的高效指引下，让40%客户在传统机构无法提供信贷服务的时间完成自助认证和审批，打破了金融服务在空间和时间上的限制。同时，为了让客户“自证”更便捷，招联还创新提出行业知识图谱，根据不同行业客户对于金融产品和用款时间的诉求差异提供针对性服务。截至目前，招联自信服务已为超过1300万名客户降价，为超10万困难群众无条件减免利息，充分展现了招联的普惠情怀和社会责任感。

与自信服务并行的重要环节——自愈，则是招联数智化服务的另一亮点，依托扎实的技术实力，自愈可深度“共情”客户，侧重根据客户的实际困难提供更加贴心的还款方案，成功将传统贷后模式转变为新型贷后交互模式，让客户感受到更多的尊重和关怀，进一步巩固了招联在数智化服务上的实力，夯实了行业领先地位。

以科技为盾筑牢消保防护网 助力发展行稳致远

在科技发展日新月异的今天，招联不仅致力于提升普惠金融服务质效，更将科技的力量注入到金融消保的每个环节，通过打击黑灰产业、防范电信诈骗，保护消费者权益，促进业务稳健发展。

针对当前冒充金融机构名义实施诈骗的不法行为，招联采取全方位、多层次的防御与打击策略，凭借金融科技优势积累，持续提升风控能力。结合人工智能AI技术，通过电话、短信等方式精准触达，对可能被骗的用户及时进行反诈宣传、预警提醒与行为劝阻。通过网络核查、大数据分析、电话核实、综合评估到最终审批放款环节的层层把关，招联通过动态科学的风险管控，为用户打造安全稳定的金融环境发挥了积极作用。目前招联的欺诈伪冒账盗率BP仅为0.0002，即五千万批核客户中只有1单伪冒，远低于行业水平。2022年以来，招联成功识别并拦截电信诈骗损失金额7.7亿元。

在加强自身防控能力的同时，近年来，招联持续深化警企协作，积极参与公安部开展的打击电信诈骗专项行动，加强黑灰产打击力度。自2020年4月以来，招联向警方累计报送涉诈信息超3.5万条，涉假客服电话超2万个，涉案账户超7000个，伪冒APP超1000个。同时，为了强化消费者金融安全意识，提升反诈意识，招联多次联合公关机关、股东招商银行开展系列反欺诈公益直播活动，创新建立了公安、企业反诈联动合作宣传新模式。今年6月，招联积极联合深圳市公安局南山分局反诈中心、股东招商银行，开展的第六期全民反诈系列直播活动，用生动的案例和实用的方法帮助大家识别和防范金融诈骗，直播观看量超16万人次，在为维护客户权益筑起坚固防线的同时，树立了招联良好的社会形象。

展望未来，招联将深入践行中国特色金融发展道路，以科技创新为动力，数智化转型为路径，持续提升金融服务实体经济质效，推进普惠金融大文章，用实际行动诠释“以科技践行普惠，让信用不负期待”的深刻内涵，为构建新发展格局贡献力量，展现中国金融企业的责任与担当。

(责编：曹淼、李源)

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