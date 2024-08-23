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这场大会，邀您共赴“创新与机遇”之旅

 ——“2024企业家大会”将于8月25日举行

2024年08月23日13:51 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （记者王震）企业家精神是经济社会发展的宝贵财富。改革开放四十多年来，企业家们以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，推动中国经济破浪前行。

党的二十届三中全会提出，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神。在高质量发展背景下，新一轮科技革命和产业变革加速演进，新质生产力加快培育形成。中国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。新时代背景下企业家如何扛起新担当、拿出新作为、创造新篇章？

凝心聚力，向“新”而行。为深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，培育弘扬新时代企业家精神，强化企业科技创新主体地位，助推我国经济高质量发展，作为人民财经论坛的重要组成，人民网将于8月25日举办“2024企业家大会”，邀请数百位来自政产学研用领域嘉宾将齐聚人民日报社国际报告厅，共话企业创新发展、产业升级，以新时代企业家精神，为加快培育新质生产力，助推我国经济高质量发展贡献智慧、凝聚共识。

本次活动聚焦“以新时代企业家精神塑造企业发展内驱力”“增强链主企业引领力 实现产业链提质升级”等主题举行多场主题座谈及圆桌对话，并围绕企业创新发展、转型升级、竞争合作等热点问题，邀请海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰，新希望集团董事长刘永好，郎酒股份副董事长付饶，东风柳汽总经理林长波等多位企业家代表进行专题分享。

活动期间，会场外特别设置了企业展览展示区、人民优选品牌沉浸体验区、828企业服务平台展区等特色展览。828巨人港作为协办单位，将为地方政府、行业企业提供价值传递、产业对接、招商引智的平台支撑。

(责编：王震、高雷)
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