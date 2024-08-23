住建部：加快改革完善商品房销售及土地、金融、财税等基础性制度
2024年08月23日14:43 | 来源：人民网
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人民网北京8月23日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，住房和城乡建设部副部长董建国表示，加快构建房地产发展新模式，是防范化解房地产风险、实现房地产高质量发展的治本之策。需要从理念、体系、制度、要素配置方面探索实践，以务实行动不断满足人民对美好生活的向往。
“房地产发展新模式，是高质量发展的模式，是协调发展的模式，是安全发展的模式。我们将牢牢抓住让人民群众安居这个基点，加快改革完善商品房销售及土地、金融、财税等基础性制度，以改革促制度创新、以改革促新模式构建、以改革促产业发展，努力促进房地产高质量发展。”董建国表示。
一是完善住房供应体系，重点增加保障性住房建设和供给，满足工薪收入群体刚性住房需求。
二是部署各地以编制实施住房发展规划和年度住房发展计划为抓手，建立“人、房、地、钱”要素联动机制。今年2月，住房城乡建设部印发相关通知，各地陆续编制并公布了住房发展年度计划，同步开展前期工作。
三是有力有序推进现房销售，结合实践制定配套政策。目前，部分地区已推出一批现房销售项目，探索商品房销售制度改革。
四是建立城市房地产融资协调机制，推出项目“白名单”制度，以城市为单元、以项目为对象，给予合规项目融资支持，推动房地产开发企业融资从依赖主体信用向基于项目情况转变。
五是研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度，构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前，该机制已在上海等22个城市落地试点。
六是建设绿色、低碳、智能、安全的“好房子”，在立标准、抓样板基础上，进一步推进体系建设、优化配套服务。
(责编：王连香、高雷)
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