记者8月23日从中国铁建股份有限公司了解到，随着直径8.8米的“铁兵广花18号”盾构机缓缓驶出，由中国铁建华南建设集团施工总承包、中铁十八局参建的广花城际铁路首个盾构区间实现双线贯通，为全线按期建成运营打下坚实基础。

作为广东省重点工程，广花城际是粤港澳大湾区轨道交通一体化建设重点项目。线路南接广州市轨道交通18号线广州东站，向北延伸至花都花城街站，设计时速160公里，通车运营后将成为粤港澳大湾区轨道交通骨干线路之一。

图为广花城际首个盾构区间内部。 （中铁十八局供图）

据中铁十八局项目负责人李兵伟介绍，此次贯通的首个盾构区间位于广州市白云区人和镇，全长约687米，处于岩溶强发育区，溶土洞见洞率达45%，地质条件复杂，施工技术难度大、风险高。项目团队优化施工方案，选用土压/泥水双模盾构机进行隧道掘进，克服了地质条件不稳定等挑战，实现盾构区间顺利贯通。

广花城际建成通车后，将与广州市轨道交通18号线、南珠（中）城际互联互通，进一步实现粤港澳大湾区城际铁路公交化开行，对打造“轨道上的粤港澳大湾区”、促进区域城市一体化发展具有重要意义。（记者樊曦）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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