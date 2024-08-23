新华社北京8月23日电（记者王优玲）住房城乡建设部部长倪虹23日表示，我国持续优化房地产政策，完善住房保障体系，努力让全体人民住有所居。截至2023年底，累计建设各类保障性住房和棚改安置住房6400多万套，1.5亿多群众喜圆安居梦，低保、低收入住房困难家庭基本实现应保尽保。

这是记者从国新办23日举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上了解到的。

倪虹说，截至2023年底，我国城镇人均住房建筑面积超过40平方米；城市建成区面积达到6.4万平方公里，常住人口城镇化率达到66.16%，超过9.3亿人生活在城镇。

实施城市更新行动是转变城市发展方式、实现高质量发展的重要举措。住房城乡建设部副部长秦海翔说，大力推进城镇老旧小区改造，是实施城市更新行动的重要内容。2019年以来，我国累计新开工改造城镇老旧小区25.88万个，惠及4434万户、约1.1亿居民。同时，不断加强群众身边的公园绿地、运动活动场地等建设，建设口袋公园4万多个、城市绿道10万多公里，在6100个公园中开放共享了1.1万公顷草坪，让城市更加宜居。

秦海翔说，下一步，将以打造宜居、韧性、智慧城市为目标，建立可持续的城市更新模式和政策法规。在机制上，创新完善以需求为导向、以项目为牵引的城市更新体制机制；坚持“先体检、后更新”，建立健全城市体检和城市更新一体化推进工作机制；建立政策协同机制，完善金融、财税、土地等相关支持政策，鼓励社会资本参与，创新城市更新的投融资模式。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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