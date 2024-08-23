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7月份我国民航运输规模创月度历史新高

2024年08月23日16:30 | 来源：新华网
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新华社北京8月23日电（记者周圆）民航局航空安全办公室副主任李勇23日表示，7月份，我国航空运输生产呈现“客货双旺”，民航运输规模创月度历史新高。

李勇在当日举行的民航局例行新闻发布会上介绍，7月份，全行业完成运输总周转量136.3亿吨公里，同比增长19.9%，较2019年同期增长20.3%。完成旅客运输量6913.6万人次，同比增长10.8%，其中，国内客运规模较2019年同期增长19.5%，国际客运达到613万人次，恢复到2019年同期的93%。

航空货运方面，7月份全行业完成货邮运输量75.2万吨，同比增长25.1%，较2019年同期增长22%，其中，国内、国际货运规模较2019年同期分别增长5.4%和55.2%。运行保障方面，7月份，共保障各类飞行57.4万班，日均同比增长7.9%，较2019年同期增长8.0%。

当前正值暑运，民航局发展计划司司长张清在发布会上说，今年民航暑运延续旺季趋势，7月1日至8月20日，我国民航累计运输旅客1.17亿人次，日均达228.6万人次，同比增长11%。8月份以来，民航单日旅客运输量持续超过230万人次，8月10日达到245.14万人次，创我国民航单日旅客运输量历史新高。

此外，运力供给不断优化，旅客服务不断提升。中国国际航空、东方航空、南方航空等6家航空公司与铁路12306建立销售系统对接，实现了空铁联运“一票制”销售；42家枢纽机场、41家运输航空公司和12家航空销售网络平台积极开展支付便利化工作，支持外籍来华人员使用境内外银行卡购票、兑换外币和现金支付。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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