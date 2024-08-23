《对话企业家》·聚焦2024企业家大会
“建设一流企业”靠什么？大咖邀您加入“群聊”
2024年08月23日16:47 | 来源：人民网
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企业家精神是经济社会发展的宝贵财富。党的二十届三中全会提出，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，支持和引导各类企业提高资源要素利用效率和经营管理水平、履行社会责任，加快建设更多世界一流企业。
新时代背景下，企业家如何勇挑新担当、拿出新作为、写就新篇章？8月25日，人民网将举办“2024企业家大会”，数百位来自政产学研用领域嘉宾将齐聚人民日报社国际报告厅，共话企业创新发展、产业升级，以新时代企业家精神为加快培育新质生产力凝心聚力，助推我国经济在高质量发展道路上阔步前进。
总策划：孙海峰
总监制：万世成
制片人：章斐然
监 制：高 雷
策 划：李 源、杨 媚
统 筹：王仁宏
剪 辑：王佳雨
(责编：王仁宏、高雷)
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