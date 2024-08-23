人民网记者 乔雪峰

今年民航暑运自7月1日开始，8月31日结束，为期62天。记者从民航局获悉，截至8月20日，我国民航累计运输旅客1.17亿人次，日均达到228.6万人次，同比增长11%，民航运行安全平稳有序。

民航局发展计划司司长张清表示，今年暑运期间，民航运输延续旺季趋势。进入八月份以来，民航单日旅客运输量持续超过230万人次，8月10日达到245.14万人次，创单日旅客运输量历史新高。

其中，国内方面，京津冀、长三角、珠三角、成渝四大城市群间传统热门航线骨干网支持作用明显，北京、上海、广州、深圳、成都5个城市8家机场间24条航线累计运输旅客724.6万人次。支线旅游城市阿勒泰、吐鲁番、六盘水、霍林郭勒、哈密、五大连池等机场旅客吞吐量同比去年增长超过80%，安康、丽江、锦州、喀什、和田等机场日均客座率超过90%。

国际方面，旅游、留学出行需求集中释放，国际航空客运市场热度不断攀升。目前国际客运航班量已超过每周6300班，比6月底增长近10%，热点出行目的地集中在日、韩、东南亚等周边国家和地区，巴黎奥运会的举办显著提升了中法暑期航空运输市场热度。

运力方面，暑运以来至8月20日，民航各单位累计保障航班95.3万班，日均保障18682班，同比增长7.9%，有力保障了旅客的出行需求。特别是在服务三四线城市及特殊、偏远地区群众出行方面，民航局持续推进“干支通、全网联”航空运输网络体系建设，暑运以来，已为15万人次旅客提供“一次支付、一次值机、一次安检、行李直挂、全程无忧”的高标准通程航班服务，运送行李超过7万件。

张清表示，截至目前，依托“干支通、全网联”已累计为77.5万人次旅客提供国内通程航班服务，较好提升了支线航空网络的通达性和便捷性。此外，民航局积极组织行业单位与铁路加强合作，形成融合发展新优势。近期，民航局与国铁集团共同签署了《推进空铁联运高质量发展战略合作协议》。目前，国航、东航、南航、春秋航、厦航、川航6家航空公司与铁路12306建立销售系统对接，实现了空铁联运“一票制”销售。

在航班正常方面，充分考虑市场、天气等主客观因素，进一步优化航班计划编排，加强协调配合，提升航班正常性，减少航班取消和延误给旅客出行带来的负面影响。

在信息告知方面，及时、准确地向旅客发布航班动态信息，并确保各渠道发布信息的一致性。在航班延误现场处置方面，统筹做好客票退改签、食宿保障等服务工作，及时通过高铁、大巴等交通方式疏散旅客。

在回应旅客诉求方面，各单位增加客服电话线路和人员，及时回应旅客诉求。在特殊需求旅客服务方面，主动识别帮扶首乘旅客、老年人、残疾人、无成人陪伴儿童等特殊需求旅客，为旅客营造了温馨舒适的乘机环境。42家枢纽机场、41家运输航空公司和12家航空销售网络平台积极开展支付便利化工作，支持外籍来华人员使用境内外银行卡购票、兑换外币和现金支付。

(责编：杨曦、高雷)

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