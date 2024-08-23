人民网北京8月23日电 （记者栗翘楚）近日，中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会（以下简称乘联会）公布数据显示，7月份，新能源乘用车国内零售渗透率达51.1%；常规燃油乘用车零售84万辆，新能源乘用车零售87.8万辆。

业内人士表示，从“小众产品”到“中坚力量”，新能源汽车过半份额不仅是产业转型升级的鲜明标志，也是中国汽车市场引领全球汽车行业绿色化、智能化趋势的重要体现。

进入8月，各大车企纷纷发布销量数据：智己汽车7月汽车销量6017台，同比增长249%；极狐汽车7月销量8017辆，同比增长高达329%，助力北汽新能源整体销量破万；零跑汽车7 月交付量为 22093 台，同比增长 54.1%……乘联会分析，7月份，自主车企持续走强，在首购群体规模下降和新能源车冲击带来的传统燃油车市占率下降后，由于购车人群变化和新能源渠道的变化，市场季节性节奏减弱，“淡季不淡”的特点的确越来越明显。

技术创新一直是推动新能源汽车发展的关键驱动力。业内分析认为，北汽极狐之所以能持续补强，完善产品矩阵，与集团的支持密不可分。

近几年，北汽集团全面提速新能源化步伐。其中，北汽蓝谷担当着集团业务转型的重任，极狐更充当着北汽蓝谷“排头兵”的角色。对此，北汽集团全力倾斜资源，聚焦极狐板块，不遗余力推动极狐长期性战略发展。

北汽集团董事长张建勇表示，“在北汽，合资看奔驰，自主看极狐。极狐是北汽发展自主事业的‘一号工程’。”北汽集团宣布，到2030年，将会投入超过1000亿元研发资金，重点聚焦在新能源领域，以大力支持极狐长期发展。

拓展渠道和服务是提升客户满意度和增强市场竞争力的重要举措。今年，北汽蓝谷计划将营销服务网络的规模从2023年底的244家增加至300家。此外，随着与华为联手打造的首款智选模式车型、鸿蒙智行首款行政级豪华旗舰轿车——享界S9上市，有望凭借越级的品质，高“含华量”带来的流量、渠道赋能，进一步巩固北汽蓝谷的市场地位。

在多款车型销量创新高的同时，新发车型也在打榜。eπ007增程版正式上市并开启交付8月15日，岚图与华为的首款合作车型——全新岚图梦想家正式揭幕。

业内人士表示，新能源车的加速发展与自主品牌新能源销量的走强直接相关。数据显示，2024年1至7月，自主品牌累计份额已达57%，比去年同期增长7.2%。新能源汽车市场渗透率全月破50%，标志着其在中国汽车市场中的主导地位进一步巩固，这将为新能源汽车产业带来更大的发展动力和信心，推动产业持续创新和升级。

(责编：杨曦、高雷)

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